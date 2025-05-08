Стал героем любимых боевиков. Боец Любчик о выживании на войне

Они живут и работают под жужжание дронов и взрывы КАБов. И, несмотря на постоянную опасность, умело уничтожают экипажи БпЛА, вражеские пушки и пехоту. Наша съемочная группа побывала на позициях воинов бригады Рубеж на Северском направлении и увидела трудовые будни артиллеристов. Выстрел, плюс: как артиллеристы уничтожают посадки россиян Защитник с позывным Грузин ко вниманию телевизионщиков не привык. И даже под прицелом камер умело управляет автомобилем. Поездка начинается в весьма условном тылу Донецкой области. Последние километры едем в темноте. По прибытии сразу под землю. До полномасштабной войны Мел продавал одежду. Не поверил бы, если кто-нибудь сказал, что он когда-нибудь будет держать оружие в руках. Ранее он работал с артиллерией 105-мм калибра. Работы было очень много. Сейчас Мел работает на гаубице Д-20. Это 152-й калибр. Старая, советская, но довольно-таки крепкая. Бьет на 17+ на полных зарядах, и 12-13 на уменьшенных. Работаем в основном по экипажам БпЛА и вражеским пушкам, иногда по пехоте. На бойцов постоянно охотятся российские дроны. Привычная картина, говорит боец с позывным Любчик. С каждым боевым выездом становится труднее работать и выживать. Любчик начинал в пехоте, а потому на себе знает, что такое гаубица Д-20. Читать по теме Штурм на самокатах! Как россияне 25 дней просидели голодные в подвале и отправились в атаку Как голодали по подвалам, а потом пошли на штурм с самокатами? Последние годы Любчик сравнивает с кинематографом. Киноман со стажем говорит, что и не подозревал, что будет проживать жизнь любимых героев из Спасти рядового Райана и Солдата Джейн. Во время разговора появляется российская цель. Пора работать! Выстрел, плюс! Дрончиком в посадку, в блиндаж. Присоединиться к сбору на РЭБ для 4-й бригады оперативного назначения Рубеж можно по реквизитам: 4441 1111 2218 3589. Ранее мы рассказывали, что морпех Саныч пережил в российском плену.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Єдині новини, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter