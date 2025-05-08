Стал героем любимых боевиков. Боец Любчик о выживании на войне

Они живут и работают под жужжание дронов и взрывы КАБов. И, несмотря на постоянную опасность, умело уничтожают экипажи БпЛА, вражеские пушки и пехоту. Наша съемочная группа побывала на позициях воинов бригады Рубеж на Северском направлении и увидела трудовые будни артиллеристов.

Выстрел, плюс: как артиллеристы уничтожают посадки россиян

Защитник с позывным Грузин ко вниманию телевизионщиков не привык. И даже под прицелом камер умело управляет автомобилем. Поездка начинается в весьма условном тылу Донецкой области. Последние километры едем в темноте. По прибытии сразу под землю.

До полномасштабной войны Мел продавал одежду. Не поверил бы, если кто-нибудь сказал, что он когда-нибудь будет держать оружие в руках. Ранее он работал с артиллерией 105-мм калибра. Работы было очень много. Сейчас Мел работает на гаубице Д-20.

Это 152-й калибр. Старая, советская, но довольно-таки крепкая. Бьет на 17+ на полных зарядах, и 12-13 на уменьшенных. Работаем в основном по экипажам БпЛА и вражеским пушкам, иногда по пехоте.

На бойцов постоянно охотятся российские дроны. Привычная картина, говорит боец ​​с позывным Любчик. С каждым боевым выездом становится труднее работать и выживать. Любчик начинал в пехоте, а потому на себе знает, что такое гаубица Д-20.

Последние годы Любчик сравнивает с кинематографом. Киноман со стажем говорит, что и не подозревал, что будет проживать жизнь любимых героев из Спасти рядового Райана и Солдата Джейн. Во время разговора появляется российская цель. Пора работать!

Выстрел, плюс! Дрончиком в посадку, в блиндаж.

Присоединиться к сбору на РЭБ для 4-й бригады оперативного назначения Рубеж можно по реквизитам: 4441 1111 2218 3589.

Ранее мы рассказывали, что морпех Саныч пережил в российском плену.

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