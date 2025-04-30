Штурм на самокатах! Как россияне 25 дней просидели голодные в подвале и отправились в атаку

Российские оккупанты продолжают использовать для штурмов и улучшения состояния своей логистики ишаков, багги, мотоциклы… Это давно не что-то новое. Но, похоже, ситуация усугубилась. И на некоторых участках фронта в ход пошли самокаты.

Бойцы 12-й бригады специального назначения Азов показали уникальные кадры штурмов на самокатах, а затем сами россияне рассказали, как оказались в таком положении.

Заехали в плен на самокатах: Азов показал кадры допроса россиян

— Выпил, да, и подписал контракт, — рассказывает один из пленных российских военных из 9-й ОМСБр Данил Качарин. Его побратим, Максим Лёвин, рассказывает, что договорился подписать контракт вместе с другом, но тот его обманул.

Большинство пленных подписали контракт ради одноразовой выплаты или выгодной ипотеки. То, что штурмовали позиции ВСУ на мотоциклах и самокатах, не отрицают. После первой попытки Максим едва смог выжить. А Данил успел попробовать штурм на самокатах даже несколько раз.

Потом я закатился на самокате второй раз. Но он у меня сломался. В первый день я пошел назад. Передо мной было трое на самокатах, но их взорвали. Маленькие такие, тонкие, как в городе кататься. До 50 км/ч можно разогнать, — делится Данил.

Другой военный делится, что на штурм готовилась группа из 29 мотоциклистов. Согласился атаковать украинцев, чтобы помочь своей семье. Добавляет: хотелось, чтобы его отправили на броне, а не на мотоцикле.

Мы многое считаем, что ненормально. Мы месяц без еды, воды. Нам ничего не сбрасывали. Говорили сидеть по подвалам. В последнем подвале просидели дней 25.

В плену россияне получили еду впервые за долгое время, а также сигареты. Первые восемь дней в подвале им приходилось пить дождевую воду. Им обещали, что после месяца на фронте они поедут отдыхать. К кому попали в плен россияне знают. Называют Азов — элитным военным формированием.

Данил Качарин рассказывает, какие приказы они получали сверху: обещать военным ВСУ жизнь в плену, а после того, как они будут сдаваться, расстреливать их.

Поэтому мы удивились парням со стороны Украины. Нас так командование не кормило, мы ходили-голодали. У вас относятся как к людям.

Добавляют, что воевать больше не хотят, поэтому ждут обмена. Тату-мастеру Данилу всегда было интересно, что такое война. После приобретенного опыта говорит: ничего хорошего.

Раньше мы рассказывали, как россияне пытаются выйти к Днепропетровской области.

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