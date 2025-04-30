Люди

Штурм на самокатах! Як росіяни 25 днів просиділи голодні у підвалі і подалися в атаку

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 30 Квітня 2025, 21:00
карта бойових дій в україні
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Карта бойових дій 30 квітня 2025: більшість наступальних дій РФ на Покровському напрямку

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