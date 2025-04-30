Штурм на самокатах! Як росіяни 25 днів просиділи голодні у підвалі і подалися в атаку

Російські окупанти продовжують використовувати для штурмів та покращення стану своєї логістики віслюків, баггі, мотоцикли… Це давно не є чимось новим. Та, схоже, ситуація погіршилася. І на деяких ділянках фронту у хід пішли самокати.

Бійці 12-ї бригади спеціального призначення Азов показали унікальні кадри штурмів на самокатах, а після цього самі росіяни розповіли, як опинилися у такому становищі.

Заїхали у полон на самокатах: Азов показав кадри допиту росіян

— Випив, так, і підписав контракт — розповідає один з полонених російських військових з 9-ї ОМСБр Даніл Качарін. Його побратим, Максім Льовін, розповідає, що домовився підписати контракт разом із другом, та той його обманув.

Більшість полонених підписали контракт заради одноразової виплати чи вигідної іпотеки. Те, що штурмували позиції ЗСУ на мотоциклах і самокатах — не заперечують. Після першої спроби Максім ледь зміг вижити. А Даніл встиг спробувати штурм на самокатах навіть кілька разів.

Потім я закотився на самокаті вдруге. Але він у мене зламався. У перший день я пішов назад. Переді мною було троє на самокатах, але їх підірвали. Маленькі такі, тонкі, як у місті кататися. До 50 км/год можна розігнати, — ділиться Даніл.

Інший військовий ділиться, що на штурм готувалася група з 29 мотоциклістів. Погодився атакувати українців, аби допомогти своїй родині. Додає: хотілося б, аби його відправили на броні, а не на мотоциклі.

Ми багато вважаємо, що ненормально. Ми місяць без їжі, води. Нам нічого не скидали. Казали сидіти по підвалах. В останньому підвалі просиділи днів 25.

У полоні росіяни отримали їжу вперше за довгий час, а також цигарки. Перші вісім днів у підвалі їм доводилося пити дощову воду. Їм обіцяли, що після місяця на фронті вони поїдуть відпочивати. До кого потрапили у полон росіяни знають. Називають Азов — елітним військовим формуванням.

Даніл Качарін розповідає, які накази вони отримували згори: обіцяти військовим ЗСУ життя у полоні, а після того, як вони здаватимуться, розстрілювати їх.

Тому ми здивувалися щодо хлопців з боку України. Нас так командування не годувало, ми ходили-голодували. У вас ставляться як до людей.

Додають, що воювати більше не хочуть, тому чекають на обмін. Тату-майстру Данілу завжди було цікаво, що таке війна. Після набутого досвіду каже: нічого хорошого.

Раніше ми розповідали, як росіяни намагаються вийти до Дніпропетровщини.

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