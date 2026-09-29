Капустин Яр на карті: де розташований полігон, звідки запускають Орєшнік

Росія обмежила повітряний простір над своїм полігоном Капустин Яр з 28 вересня до 3 жовтня 2026 року. Заборона діятиме щодня з 09:00 до 19:00 за місцевим часом.

Як пише Defence Express, час і місце обмежень можуть свідчити про підготовку до випробувань балістичних ракет, однак наразі немає підтвердження, яку саме ракету можуть запустити.

Подібні обмеження вже вводили перед попередніми запусками російської ракети Орєшнік.

Де знаходиться полігон Капустин Яр і як його використовують — читай у матеріалі Вікон.

Капустін Яр: де знаходиться полігон, звідки Росія б’є Орєшніком по Україні

Капустин Яр — великий російський ракетний випробувальний полігон, який використовують для розробки та випробувань ракетних систем.

Він розташований в Астраханській області Росії, на відстані приблизно 100 км на схід від Волгограда, неподалік від кордону з Казахстаном.

Якщо рахувати відстань до України, то від центральної частини полігону до найближчої ділянки державного нашого кордону вона становить орієнтовно 400–450 км по прямій.

Відстань від Капустиного Яру до Києва — приблизно 1 100 км по прямій.

Точна відстань залежить від того, яку саме точку полігону та яку ділянку українського кордону брати за орієнтир.

Координати Капустиного Яру становлять приблизно 48,6° північної широти та 45,7° східної довготи.

Площа полігону Капустин Яр нині оцінюється приблизно у 650 км². Основна його частина розташована в Астраханській області Росії, а окремі ділянки та райони падіння ракет виходять на територію Казахстану.

Капустин Яр на карті

Полігон Капустин Яр: розташування, історія і мета використання

Полігон створили ще у 1946 році, а перший запуск ракети тут відбувся 18 жовтня 1947 року. Відтоді Капустин Яр використовували для випробувань різних ракетних систем.

Назву полігон отримав від розташованого поруч селища Капустин Яр. Поруч також знаходиться закрите військове місто Знаменськ, яке фактично забезпечує роботу випробувального комплексу.

В аналітичному матеріалі NRDC (Ради із захисту природних ресурсів) згадуються випробування озброєння, яке проводилось там іще за часів Радянського Союзу.

Зокрема крилатих ракет, балістичних ракет середньої дальності з дальністю польоту близько 750 миль (1207 км), та атмосферні ядерні випробування.

Також відомо, що Росія вже запускала Орєшнік із полігону Капустин Яр.

Всього Росія тричі застосовувала Орєшнік проти України: 21 листопада 2024, 9 січня та 24 травня 2026 року.

Також читай в нашому іншому матеріалі: Загадковий Орєшнік чи міжконтинентальна балістика — характеристики ракети.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!