Для тебе Війна в Україні

Капустин Яр на карті: де розташований полігон, звідки запускають Орєшнік

Ольга Петухова, редакторка сайту 29 Вересня 2026, 13:30 3 хв.
капустін яр на карті
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь