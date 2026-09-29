ДМС тимчасово призупинила оформлення паспортів в Україні: причина

Оформлення паспортів в Україні тимчасово призупинили через технічну несправність обладнання оператора електронних комунікаційних послуг. Через це Державна міграційна служба втратила доступ до окремих інформаційно-телекомунікаційних систем.

Про це 29 вересня повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

Оформлення паспорта: коли ДМС не надаватиме послуги

Тимчасові обмеження діють із 28 вересня. За інформацією ДМС, до 30 вересня 2026 року включно громадянам не надаватимуть послуги з оформлення паспортних документів.

Йдеться про послуги, для надання яких потрібен доступ до інформаційних систем Державної міграційної служби.

Причиною стала технічна несправність обладнання оператора електронних комунікаційних послуг, який забезпечує роботу каналів зв’язку.

Державна міграційна служба також призупинила роботу сайту

На період відновлювальних робіт тимчасово не працює і офіційний вебсайт ДМС.

У відомстві зазначили, що після відновлення інформаційних систем та роботи паспортних послуг повідомлять про це додатково. Громадян просять врахувати тимчасові обмеження під час планування оформлення документів.

Що буде з оформленням паспорта після відновлення роботи ДМС

Після завершення технічних робіт Державна міграційна служба має відновити надання паспортних послуг. Відомство окремо повідомить про відновлення роботи своїх інформаційних систем.

На сайті служби зазвичай доступні електронна черга та сервіси для перевірки стану оформлення документів. Водночас під час зазначеного технічного збою доступ до частини систем тимчасово обмежений.

Водночас ДМС нагадує, що паспортні документи можна оформлювати також у центрах ДП Документ та ЦНАПах, які мають технічну можливість надавати такі послуги.

Головне фото: ДМС.

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