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ДМС тимчасово призупинила оформлення паспортів в Україні: причина

Юлія Хоменко, редакторка сайту 29 Вересня 2026, 13:47 2 хв.
Оформлення паспорта в Україні призупинили до 30 вересня: що відомо

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