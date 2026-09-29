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ГМС временно приостановила оформление паспортов в Украине: причина

Юлия Хоменко, редактор сайта 29 сентября 2026, 13:47 2 мин.
Оформление паспорта в Украине приостановлено до 30 сентября: что известно

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