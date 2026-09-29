ГМС временно приостановила оформление паспортов в Украине: причина

Оформление паспортов в Украине временно приостановили из-за технической неисправности оборудования оператора электронных коммуникационных услуг. Из-за этого Государственная миграционная служба потеряла доступ к отдельным информационно-телекоммуникационным системам.

Об этом 29 сентября сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Оформление паспорта: когда ГМС не будет предоставлять услуги

Временные ограничения действуют с 28 сентября. По информации ГМС, до 30 сентября 2026 года включительно гражданам не будут предоставляться услуги по оформлению паспортных документов.

Речь идет об услугах, для предоставления которых необходим доступ к информационным системам Государственной миграционной службы.

Причиной стала техническая неисправность оборудования оператора электронных коммуникационных услуг, который обеспечивает работу каналов связи.

Государственная миграционная служба также приостановила работу сайта

На период восстановительных работ временно не работает и официальный веб-сайт ГМС.

В ведомстве отметили, что после восстановления информационных систем и работы паспортных услуг сообщат об этом дополнительно. Граждан просят учитывать временные ограничения при планировании оформления документов.

Читать по теме Как узнать готов ли паспорт онлайн: простая инструкция для быстрой проверки Рассказываем, как можно проверить состояние готовности паспорта, не выходя из дома.

Что будет с оформлением паспорта после восстановления работы ГМС

После завершения технических работ Государственная миграционная служба должна восстановить предоставление паспортных услуг. Ведомство отдельно сообщит о восстановлении работы своих информационных систем.

На сайте службы обычно доступны электронная очередь и сервисы для проверки состояния оформления документов. В то же время во время указанного технического сбоя доступ к части систем временно ограничен.

В то же время ГМС напоминает, что паспортные документы можно оформлять также в центрах ГП Документ и ЦНАПах, которые имеют техническую возможность предоставлять такие услуги.

Главное фото: ГМС.

Узнай также, назначат ли во время войны штраф за просроченный паспорт — детали в материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!