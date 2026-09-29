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Застрелили сотрудника The New York Times: в убийстве подозревают его тестя и тещу

Юлия Хоменко, редактор сайта 29 сентября 2026, 14:00 2 мин.
В Калифорнии застрелили сотрудника The New York Times: полиция задержала двух человек
Фото Pexels

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