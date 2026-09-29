Застрелили сотрудника The New York Times: в убийстве подозревают его тестя и тещу

В городе Дублин, штат Калифорния, застрелили 40-летнего Джонатана Маккинси, который работал в The New York Times. В убийстве мужчины подозревают его 77-летних тестя и тещу. Супругов задержали вскоре после стрельбы.

Об этом сообщила полиция Дублина.

В Калифорнии убит 40-летний сотрудник The New York Times: что известно

Стрельба произошла 26 сентября около 15:08 по местному времени возле спортивного комплекса Dublin Sports Grounds. Полицейский, который проезжал неподалеку, увидел мужчину, лежавшего на парковке. Примерно в это же время правоохранители начали получать сообщения на номер 911 о стрельбе.

На месте полицейские обнаружили Джонатана Маккинси с многочисленными огнестрельными ранениями. Медики констатировали его смерть.

По данным полиции, с помощью свидетелей правоохранителям за несколько минут удалось найти двух подозреваемых, которые оставались неподалеку. Ими оказались 77-летние Шоуюн Чжан и Шили Чен. Супруги являются родителями жены погибшего.

Обоих задержали по подозрению в убийстве и доставили в тюрьму Santa Rita Jail. Полиция отмечает, что других подозреваемых в настоящее время не разыскивают, а угрозы для общественности нет.

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Что известно о погибшем

Маккинси работал в The New York Times. Издание подтвердило, что он был инженером и руководил направлением инженерии в New York Times Games.

На момент гибели мужчина находился в процессе развода и судебного спора об опеке над детьми с дочерью задержанных супругов. Судебное заседание по этому делу должно было состояться примерно через неделю после стрельбы.

Полиция пока не называет мотива стрельбы. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства гибели Маккинси.

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