Достал гранату после ДТП: в Виннице полиция задержала военного в СОЧ

В Виннице правоохранители задержали нетрезвого мужчину, который угрожал взорвать гранату. Полиция вела переговоры с фигурантом инцидента всю ночь. Позже выяснилось, что он самовольно оставил воинскую часть (СОЧ).
Об этом сообщили сегодня, 29 сентября, в полиции Винницкой области.
В Виннице мужчина угрожал взорвать гранату: что известно
В Виннице на улице Хмельницкое шоссе 28 сентября около 23:00 произошло дорожно-транспортное происшествие, во время которого столкнулись три автомобиля.
Как рассказали в полиции, во время оформления ДТП водитель Nissan с признаками опьянения достал гранату. Мужчина угрожал ее взорвать, а затем закрылся в салоне авто.
Из-за инцидента правоохранители организовали объезд автомобилей подальше от водителя Nissan. Переговоры с ним продолжались всю ночь. Фигурант согласился отдать гранату и покинуть автомобиль около 04:00.
По данным полиции, мужчина недавно самовольно покинул воинскую часть.
Начато досудебное расследование по ч. 1 ст.263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), продолжаются процессуальные действия.
Ранее мы сообщали о том, что в Сумской области мужчина бросил гранату полицейским под ноги.
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