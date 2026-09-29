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Достал гранату после ДТП: в Виннице полиция задержала военного в СОЧ

Марина Слизовская, редактор сайта 29 сентября 2026, 12:08 2 мин.
ДТП Винница
Фото Нацполиция

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