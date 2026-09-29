Дочь Брюса Уиллиса показала новое фото с отцом: как выглядит актер

Писательница и художница Таллула Уиллис обнародовала новую фотографию с отцом, голливудским актером Брюсом Уиллисом, который в последние годы страдает деменцией.

Совместную фотографию Таллула показала своим подписчикам в соцсети Instagram.

Как выглядит Брюс Уиллис сейчас

На обнародованном снимке Брюс Уиллис появился в кадре вместе со своей 32-летней дочерью Таллулой. Она нежно целует отца в голову, а он улыбается.

– Как мило! – подписала фотографию Таллула Уиллис.

В феврале 2023 года жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг сообщила, что актеру поставили диагноз лобно-височная деменция. Первые симптомы заболевания были сначала диагностированы врачами как афазия, позже Уиллису смогли установить точный диагноз.

Жена актера также рассказывала, что ей стало легче, когда она услышала диагноз, ведь семья некоторое время не знала, что происходит с Уиллисом. Когда появилось понимание, с чем придется бороться, им удалось принять эту трудную ситуацию.

С тех пор голливудский актер перестал появляться на публике, увидеть его теперь можно чаще всего на семейных снимках.

Лобно-височная деменция — это нейродегенеративное заболевание лобной и/или височной долей коры головного мозга, обычно возникающее из-за мутации генов, кодирующих определенные белки. Ранее мы писали о том, как обнаружить деменцию на ранней стадии.

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