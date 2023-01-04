Заботься о себе смолоду! Как выявить деменцию и что делать, чтобы ее избежать

Замечаешь за собой или за родным человеком странное поведение, забывчивость и невозможность правильно формулировать мысли или даже вернуться домой по дороге, по которой ходишь десять лет? Это может быть не просто усталость, а ранние проявления деменции. Что такое деменция и как обнаружить ее, читай в нашем материале.
Деменция — синдром нарушения когнитивных функций вследствие естественного поражения мозга. Проще говоря, это болезнь старения мозга.
С возрастом в центральной нервной системе накапливаются патологические белки, которые провоцируют потерю нейронов и нарушение функций мозга. К этому нужно прибавлять влияние окружающей среды и образ жизни человека. Деменция является одной из главных причин инвалидности.
Некоторые называют проявления деменции у родных и близких старческим слабоумием или как-то обидно, несмотря на реальность болезни и потребность помощи.
Некоторые называют проявления деменции у родных и близких старческим слабоумием или как-то обидно, несмотря на реальность болезни и потребность помощи.
Деменция может передаваться по наследству, поэтому необходимо заботиться о своем здоровье смолоду.
Врач-невролог Анастасия Гончар поделилась десятью ранними признаками развития деменции. Проверь, нет ли их у тебя или у близких:
Предотвратить развитие деменции можно еще смолоду. Для этого нужно заниматься спортом хотя бы 150 минут в неделю. Также необходимо отказаться от вредных привычек: курения, алкоголя, употребления сахара в большом количестве.
Нужно быть социально активным(-ой), много общаться, развиваться интеллектуально, читать книги, посещать музеи, исторические места, смотреть познавательные фильмы и т. д.
Нужно быть социально активным(-ой), много общаться, развиваться интеллектуально, читать книги, посещать музеи, исторические места, смотреть познавательные фильмы и т. д.
Контролируй свой вес и при необходимости корректируй его с врачом, обращай внимание на давление, уровень сахара и холестерина, а также проявления депрессии. Если у тебя есть нарушения слуха, носи слуховой аппарат. Забота о себе сейчас поможет избежать тяжелых болезней в старости.
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