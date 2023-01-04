Заботься о себе смолоду! Как выявить деменцию и что делать, чтобы ее избежать

Замечаешь за собой или за родным человеком странное поведение, забывчивость и невозможность правильно формулировать мысли или даже вернуться домой по дороге, по которой ходишь десять лет? Это может быть не просто усталость, а ранние проявления деменции. Что такое деменция и как обнаружить ее, читай в нашем материале.

Деменция: что это такое и почему возникает

Деменция — синдром нарушения когнитивных функций вследствие естественного поражения мозга. Проще говоря, это болезнь старения мозга.

С возрастом в центральной нервной системе накапливаются патологические белки, которые провоцируют потерю нейронов и нарушение функций мозга. К этому нужно прибавлять влияние окружающей среды и образ жизни человека. Деменция является одной из главных причин инвалидности.

Сейчас также смотрят

Некоторые называют проявления деменции у родных и близких старческим слабоумием или как-то обидно, несмотря на реальность болезни и потребность помощи.

Деменция может передаваться по наследству, поэтому необходимо заботиться о своем здоровье смолоду.

Как выявить деменцию на ранней стадии

Врач-невролог Анастасия Гончар поделилась десятью ранними признаками развития деменции. Проверь, нет ли их у тебя или у близких:

Потеря памяти. Ты забываешь информацию, которую выучил(-а) только что, не помнишь о важных датах, событиях, много переспрашиваешь, не можешь ничего вспомнить без заметок и записей.

Ты забываешь информацию, которую выучил(-а) только что, не помнишь о важных датах, событиях, много переспрашиваешь, не можешь ничего вспомнить без заметок и записей. Тебе тяжело планировать , решать проблемы. Есть трудности с концентрацией, особенно с цифрами. Ты не можешь самостоятельно оплатить коммунальные услуги.

, решать проблемы. Есть трудности с концентрацией, особенно с цифрами. Ты не можешь самостоятельно оплатить коммунальные услуги. Невозможность выполнять рутинные задания. Человек, имеющий проявления деменции, забывает дорогу на работу или с нее, правила любимой игры и т. п.

Человек, имеющий проявления деменции, забывает дорогу на работу или с нее, правила любимой игры и т. п. Чувство выпадения из ритма жизни , дезориентации.

, дезориентации. Ухудшение зрения. Становится трудно читать, оценить расстояние или количество “на глаз”, различать цвета, дорожные знаки.

Трудно подобрать удачное слово во время беседы , синонимы, повторения одного и того же, мысли утрачиваются, невозможность корректно выразить желаемое.

, синонимы, повторения одного и того же, мысли утрачиваются, невозможность корректно выразить желаемое. Потерянные вещи. Время от времени ты забываешь, куда и что положил(-а), находишь вещи в странных местах. К примеру, ключи от авто в холодильнике или чайник в шкафу.

Время от времени ты забываешь, куда и что положил(-а), находишь вещи в странных местах. К примеру, ключи от авто в холодильнике или чайник в шкафу. Смена поведения. Резкая трата денег на ненужные вещи или на благотворительность, реже пользуешься ванной комнатой, одеваешься странно, не по погоде.

Резкая трата денег на ненужные вещи или на благотворительность, реже пользуешься ванной комнатой, одеваешься странно, не по погоде. Равнодушие к социальной жизни. Утрата активности на работе, внимания к семье, страх выйти на улицу.

Утрата активности на работе, внимания к семье, страх выйти на улицу. Изменение настроения. Человек становится раздражительным, нервным или безразличным. Это состояние резко меняется несколько раз в день.

Профилактика деменции

Предотвратить развитие деменции можно еще смолоду. Для этого нужно заниматься спортом хотя бы 150 минут в неделю. Также необходимо отказаться от вредных привычек: курения, алкоголя, употребления сахара в большом количестве.

Нужно быть социально активным(-ой), много общаться, развиваться интеллектуально, читать книги, посещать музеи, исторические места, смотреть познавательные фильмы и т. д.

Контролируй свой вес и при необходимости корректируй его с врачом, обращай внимание на давление, уровень сахара и холестерина, а также проявления депрессии. Если у тебя есть нарушения слуха, носи слуховой аппарат. Забота о себе сейчас поможет избежать тяжелых болезней в старости.

Ранее мы рассказывали, как наш мозг реагирует на нехватку воды.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!