Ведь я же еще молод(-ая)! Как распознать преждевременное старение мозга и предотвратить его

Старость — это необратимый биологический процесс жизненной цепочки каждого человека. Изменения в организме ожидают нас на каждом этапе жизни.

Но иногда случается так, что еще в достаточно молодом возрасте бывают проблемы и дееспособность организма начинает преждевременно снижаться.

О преждевременном старении мозга рассказала психолог Елена Архипова на своей странице в Instagram.

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Она отмечает, что опасность заключается в том, что можно не заметить промежуточную зону между нормальным, закономерным старением мозга и серьезными когнитивными нарушениями, провоцирующими раннее развитие деменции.

Факторы риска снижения когнитивных способностей:

Депрессия.

Ожирение.

Курение.

Недостаток умственной активности.

Недостаток физической активности.

Плохое питание.

Плохой сон.

Недостаточный уровень витамина D в организме.

Признаки преждевременного старения мозга

Забывание событий, которые произошли недавно

Это может проявляться в таких вещах: ты или кто-то из близких стали часто терять вещи, забывать сюжет просмотренного фильма или события, которые недавно произошли.

Хотя мы все иногда склонны к забывчивости, но стоит насторожиться, когда ты все чаще и чаще забываешь о том, что произошло с тобой совсем недавно, — рассказывает Елена Архипова.

Повторяющиеся вопросы

Во время беседы ты можешь задавать одни и те же вопросы собеседнику несколько раз, на которые тот уже давал ответ ранее.

Чтобы отследить этот пункт, необходимо спросить у другого человека, действительно ли ты так делаешь.

Трудности с планированием или решением проблем

Тебе с трудом даются знакомые задачи, такие как оплата за коммунальные услуги, пользование телефоном или приготовление блюда, рецепт которого ты знаешь годами.

Путаница во времени и местах

Ты путаешься в днях недели, месяцах и времени, забываешь о местах встречи, о самих встречах.

Трудности с запоминанием слов

Ты можешь забывать, как звучит то или иное слово. Это может быть из-за того, что ты помнишь значение этого слова, но само слово забыл(-а).

Психолог говорит, что сюда можно отнести и серьезные трудности с изучением иностранных языков.

Неуместная расстановка предметов

Ты можешь класть вещи в вообще несвойственные им места. Например, поставить чашку в стиральную машину или расческу — в холодильник.

Если ты замечаешь за собой такие признаки, это серьезный повод обратиться к врачу. Поскольку это может быть серьезным признаком преждевременного старения мозга.

Сильные изменения в настроении или личности

Это может проявляться в том, что ты легко раздражаешься или расстраиваешься из-за обычных, знакомых вещей.

Также ты можешь заметить, что начал(-а) настороженно относиться к людям или их действиям, хотя раньше был(-а) душой компании, — отмечает психолог Елена Архипова.

Она рассказывает, что это лишь несколько признаков старения мозга. Если ты замечаешь в себе некоторые из них — не стоит расстраиваться. Существуют упражнения, позволяющие предотвратить снижение когнитивных функций. И чем раньше ты введешь привычки, полезные для работы мозга, в свою рутину, тем лучше.

Упражнения для улучшения работы мозга

Регулярно занимайся физической активностью.

Сбалансировано питайся и отдавай предпочтение полезным для работы мозга продуктам. Например, ягодам, авокадо и грецким орехам.

Обязательно настрой режим сна.

Оставайся социально активным(-ой).

Избегай курения.

Обратись к врачу, если понимаешь что за твоим мозгом нужен присмотр профессионалов.

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