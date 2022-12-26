На радость (не) заслуживаю: как избавиться от чувства вины за празднование и обмен подарками во время войны

Во время полномасштабной войны украинцы мобилизовали все свои силы ради всеобщей победы. Благотворительность и волонтерство стали важной частью в жизни многих людей.

На праздники можно услышать о многих акциях в поддержку наших военных, переселенцев, детей-сирот и пострадавших от войны. И это, безусловно, прекрасно.

Однако некоторые могут до сих пор сомневаться, стоит ли праздновать Рождество и Новый год в таких печальных реалиях и целесообразно ли принимать подарки и дарить их другим. Издание Наш Киев поговорило на эту тему с психологами.

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Почему важны подарки

Психолог и системный психотерапевт Леся Ковальчук рассказывает, что подарок — это символ, свидетельствующий о важности какого-то события. Он может погрузить человека в праздничное состояние и подарить радость на какое-то время.

Если человек получает хоть маленький подарок — неважно, какая его стоимость, он возвращает себя и своих родных в те чувства и состояния, которые ассоциируются с праздником.

Это всегда полезно для психики, нашего организма и для победы. Ведь мы должны быть крепкими, — считает эксперт.

Если отказывать себе в радостях жизни, то можно навредить своему психическому и даже физическому здоровью. Речь идет о посттравматической реакции или травме, которая может проявляться постепенно.

Например, если постоянно чувствовать вину за какие-то приятные вещи, случающиеся в жизни, то впоследствии человек будет иначе оценивать свое окружение.

Если кто-то позволит себе праздновать, то к этому человеку может возникать агрессия, пренебрежение, осуждение или нежелание общаться. Такое поведение приведет к социальной изоляции человека.

А это очень подавляет моральное состояние и, как следствие, физическое.

В результате человек становится незащищенным. Ним легче манипулировать и управлять или его состояние переходит в тяжелые формы — заболевания или необратимые изменения поведения и характера, — говорит Ковальчук.

Как избежать чувства вины

Психиатр и психотерапевт Алексей Крапивко объясняет, что для того, чтобы избежать чувства вины, нужно соблюдать баланс в жизни.

— Можно помогать военным и заниматься любимым делом или отмечать важное событие.

Ведь подарки — не только о том, чтобы оставаться в здоровом психологическом состоянии, которое ассоциируется с прошлым, но и о помощи другим, — говорит Крапивко.

Подарки доставляют радость обеим сторонам — и тому, кто получил их, и тому, кто подарил их. Это взаимная помощь в трудные времена.

Если все же чувство стыда не отпускает, то выпиши на листик все, что ты делал(-а) в течение этих месяцев для помощи родной стране. Это может быть как гуманитарная, волонтерская работа, так и финансовая или информационная помощь, а может просто добросовестная работа.

Так ты убедишься в том, что работал(-а) все это время не зря, и избавишься от тревожных мыслей. А если вдруг, по твоему мнению, твой список добрых дел маловат, то можешь смело дописать туда несколько маленьких и выполнить их на праздники.

В целом стоит хотя бы попытаться расслабиться и почувствовать немного праздника. Ведь чтобы и дальше оставаться несокрушимыми, мы должны где-то черпать ресурс. Это не стыдно, а необходимо для полноценной жизни.

Также не забывай о подарках для тех, кому они больше всего нужны. Например, на платформе єДопомога запустили новую волонтерскую инициативу єМиколай.

Ты сможешь подарить какому-нибудь малышу праздник и осуществить его желание. Читай об этом больше.

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