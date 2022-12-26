Психология

На радость (не) заслуживаю: как избавиться от чувства вины за празднование и обмен подарками во время войны

Елена Яковлева, редактор сайта 26 декабря 2022, 10:00
Подарунки під час війни - чи варто дарувати та приймати
Фото: Pexels

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