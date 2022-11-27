Магия добра во время войны. Почему подарки в трудные времена — это двусторонняя терапия

Світло душах в українцях не залежить від зовнішніх обставин. Адже попри стрес та важкі випробування війни ми гуртуємося та підтримуємо одне одного.

Одним зі способів висловити підтримку є подарунки. Психологиня Анастасія Ратушна розповіла, що вони мають терапевтичний ефект та відволікають від навколишнього стресу обох учасників обміну.

Детальніше, як подарунки під час війни можуть підтримати тебе та людину, якій ти презентуватимеш їх, та що актуально дарувати зараз, читай далі.

Сейчас также смотрят

Невербальна мова підтримки: для чого дарувати подарунки

Психологиня пояснила, що подарунки — це своєрідний спосіб сказати близьким про свої почуття та підтримати їх у важкий час. Окрім того, що людина отримає подарунок та увагу, вона відчує свою значущість та цінність стосунків.

Такий елемент обміну може бути присутній не тільки в інтимних стосунках, а й у родинних, дружніх та ділових.

За допомогою добрих слів, підтримки, пригощань та подарунків ми підтримуємо та зміцнюємо взаємовідносини. Однак своєрідну терапію під час обміну подарунками може відчути й той, хто дарує.

Це пов’язано з тим, що під час вибору приємності для когось іншого, людина переживає дві емоції:

я даю щось важливе, приємне, цінне;

я включений(-а) у стосунки. Адже бути частиною стосунків та соціуму — це одна з базових потреб людини як соціальної істоти.

Таким чином ти підтримуєш дорогу тобі людину, висловлюєш свої почуття, а себе ідентифікуєш, як частину соціуму — це все і викликає двосторонню терапію.

Як обрати подарунок

За словами психологині, подарунки умовно ділять на два типи:

для радості — те, що людині подобається або чого вона хоче;

практичні — те, що допомагає полегшити життя/роботу/побут.

У мирні часи переважав перший тип подарунків, адже кожен хотів подарувати радість та те, що інша людина не купила б собі сама.

Однак під час війни пріоритети змістилися, і радість можуть подарувати практичні речі першої потреби, які полегшать життя.

До прикладу, зараз чи не кожен мріє про генератор. Також можна дарувати ліхтарики, свічки, теплі ковдри та інші речі, які неодмінно стануть у пригоді в часи белкауту.

Поступово наближаються новорічні свята, а отже, є приємний привід зробити комусь приємно у вигляді подарунка. Правила гри у таємного Санту читай у нашому матеріалі.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.