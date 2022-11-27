Психологія

Магія добра під час війни. Чому подарунки у важкі часи — це двостороння терапія

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 27 Листопада 2022, 12:00
подарунки
Фото: Unsplash

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