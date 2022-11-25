Щоб усі були задоволені: ідеї подарунків на святого Миколая

Не лише діти, а й дорослі чекають та люблять День святого Миколая. Це свято дарує для багатьох стільки ж радості, як Різдво чи Новий рік.

Ідеї ​​подарунків на Святого Миколая дітям, коханій людині, колегам та батькам — читай у матеріалі.

Ідеї ​​подарунків на святого Миколая для кожного

Цього року всі українці чекають на новорічне диво — перемогу країни та миру. Що купити та подарувати, аби точно знадобилося кожному? Актуальні подарунки для українців у 2022 році такі:

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повербанк;

термобілизна;

газова плита;

генератор;

свічки;

ліхтарик;

теплі речі;

плед.

Подарунки на святого Миколая дітям

Розмальовки із фломастерами, інтер’єрні фарби; Слайми, набір пластиліну або солоного тіста для ліплення; Великі набори для творчості, конструктори; Книжки з казками чи фентезі; Настільні ігри, пазли, головоломки; Класна піжама чи затишний халат.

Ідеї ​​подарунків на святого Миколая чоловікові чи хлопцеві:

теплий спортивний костюм;

великі, теплі навушники;

підштанники;

набір для гоління;

набір із міцними алкогольними напоями;

зимова гума або те, що йому потрібно для машини;

набір для риболовлі;

рюкзак;

повербанк для ноутбука.

Ідеї ​​подарунків на святого Миколая дружині чи дівчині:

парфуми або те, що їй потрібне з косметики;

набір ароматичних свічок;

ювелірні вироби;

солодощі ручної роботи;

абонемент на танці або заняття, про які вона давно мріяла;

стильні пледи;

сертифікат на білизну;

поїздка до Буковеля на двох;

ароматизовані креми та гелі для душу;

сумочка;

красиві келихи для ігристого.

Оригінальні подарунки на День святого Миколая батькам

поїздка до в гори;

сертифікат у СПА на двох;

сертифікат на парний масаж;

квитки на концерт чи стендап;

книги;

посуд;

різні масажери для ніг чи спини;

подарунок, зроблений своїми руками.

Ідеї ​​подарунків на святого Миколая колегам

стильні рукавички чи шарф;

свічки;

набір смачних чаїв;

сертифікат на розслабляючий масаж;

сертифікат у книгарню;

еко-сумка;

набір консервів на важкі часи;

якщо ти — бос, то сертифікат на кілька вихідних серед робочого тижня;

МОЗ розповіло, чим замінити солодкі подарунки для дітей на Миколая, щоб твоя дитина була не тільки щасливою, а й здоровою.

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