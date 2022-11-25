Щоб усі були задоволені: ідеї подарунків на святого Миколая

Не лише діти, а й дорослі чекають та люблять День святого Миколая. Це свято дарує для багатьох стільки ж радості, як Різдво чи Новий рік.
Ідеї подарунків на Святого Миколая дітям, коханій людині, колегам та батькам — читай у матеріалі.
Цього року всі українці чекають на новорічне диво — перемогу країни та миру. Що купити та подарувати, аби точно знадобилося кожному? Актуальні подарунки для українців у 2022 році такі:
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МОЗ розповіло, чим замінити солодкі подарунки для дітей на Миколая, щоб твоя дитина була не тільки щасливою, а й здоровою.
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