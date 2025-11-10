Подарунки на День святого Миколая дітям у школу: ідеї для для класного сюрпризу

Підготувати подарунки на День святого Миколая, щоб подарувати їх в школі — гарна ідея, адже на свято так важливо створити маленьке диво, дати відчуття, що хтось про тебе подумав і попіклувався.

Тож що можна подарувати учням молодших класів і більш дорослим школярам — знаходимо ідеї разом.

Подарунки на Миколая дітям в школу: цікаві ідеї для учнів молодших класів

Частенько діти у початковій школі хочуть відчувати себе дорослими, але насправді ще люблять маленькі радощі іграшкових подарунків. Чим можна зацікавити молодших школяриків? От кілька ідей:

можна подарувати щось практичне й гарне: наприклад, яскравий пенал із героями мультфільмів, цікаву ручку, наліпки, міні-гру, головоломку;

книгу або книжку-гру, бо стимулювати інтерес до читання в цьому віці вкрай корисно;

зробити комплект: симпатичний сувенір + солодощі. Наприклад, горнятко з новорічним принтом і шоколадки у вигляді фігурок на ялинку;

подарувати іграшку-друга, приємного м’якого товариша, який зігріє взимку.

До речі, важливо гарно оформити подарунок на Миколая. Приміром, додати невеличку записку: “Від святого Миколая, тому що ти …” — і пояснити, за які хороші вчинки, чи якості Миколай дарує саме цю річ.

Подарунки на День святого Миколая дітям в школу: ідеї для старшокласників

Зазвичай підлітки мають власний стиль, інтереси, і вже остаточне бажання бути, як дорослі. Подарунок тут може бути трохи інший: не просто цікава та гарна річ, а щось із характером. Приміром:

настільна або логічна гра — чудовий варіант, адже з нею можна провести час із друзями, і розважитися самому.

гарна канцелярія — блокнот, якісна ручка, шкільні аксесуари, особливо, якщо дитина активно вчиться або веде власний щоденник, заповнює словник.

щось, пов’язане із захопленням: наприклад, тематичні набори, щось спортивне.

затишний аксесуар — горнятко, термопляшка, килимок для миші з цікавим принтом. Або щось, що створює атмосферу зимового свята — наприклад, чобіток для подарунків, календар, новорічні прикраси для інтер’єру.

звісно, солодощі + трохи святкових дрібниць. Такий подарунок може бути не надто великим, а радше символом, натяком на щиру дружбу і бажання показати, що “я радий (-а) тобі”.

Загалом, щоб не помилитися з подарунком, школярів можна запитати, що саме їх цікавить. І не обов’язково казати про це прямо, можна знайти сторонній привід і дати дитині всисловити свої бажання.

А перед святом не забути про гарне пакування: старші школярі теж люблять, коли подарунок виглядає незвично і загадково.

