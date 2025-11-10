Подарки на День святого Николая детям в школу: идеи для классного сюрприза

Подготовить подарки на День святого Николая, чтобы подарить их в школе — отличная идея, ведь в этот праздник так важно создать маленькое чудо, подарить ощущение, что кто-то о тебе подумал и позаботился.
Так что же можно подарить ученикам младших классов и более взрослым школьникам? Давайте искать идеи вместе.
Подарки на Николая детям в школу: интересные идеи для учеников младших классов
Часто дети в начальной школе хотят чувствовать себя взрослыми, но на самом деле всё ещё любят маленькие радости игрушечных подарков. Чем можно заинтересовать младших школьников? Вот несколько идей:
- можно подарить что-то практичное и красивое — например, яркий пенал с героями мультфильмов, интересную ручку, наклейки, мини-игру, головоломку;
- книгу или книжку-игру, ведь развивать интерес к чтению в этом возрасте очень полезно;
- сделать комплект: симпатичный сувенир + сладости. Например, кружку с новогодним принтом и шоколадки в форме фигурок на ёлку;
- подарить игрушку-друга — приятного мягкого товарища, который согреет зимой.
Кстати, важно красиво оформить подарок на Николая. Например, добавить небольшую записку: “От святого Николая, потому что ты …” — и объяснить, за какие хорошие поступки или качества Николай дарит именно эту вещь.
Подарки на День святого Николая детям в школу: идеи для старшеклассников
Обычно подростки уже имеют собственный стиль, интересы и вполне осознанное желание быть как взрослые. Подарок здесь может быть немного другим — не просто интересной и красивой вещью, а чем-то с характером. Например:
- настольная или логическая игра — отличный вариант, ведь с ней можно провести время с друзьями и развлечься самому;
- красивая канцелярия — блокнот, качественная ручка, школьные аксессуары, особенно если ребёнок активно учится или ведёт личный дневник, словарь;
- что-то, связанное с увлечением: например, тематические наборы, спортивные вещи;
- уютный аксессуар — кружка, термобутылка, коврик для мыши с интересным принтом. Или что-то, что создаёт атмосферу зимнего праздника — например, сапожок для подарков, календарь, новогодние украшения для интерьера;
- и, конечно, сладости + немного праздничных мелочей. Такой подарок может быть не слишком большим, а скорее символичным — намёком на искреннюю дружбу и желание показать: “я рад(а) тебе”.
В целом, чтобы не ошибиться с выбором, школьников можно спросить, что именно им интересно. И не обязательно делать это напрямую — можно найти повод и дать ребёнку возможность высказаться.
А перед праздником не забудьте о красивой упаковке: старшие школьники тоже любят, когда подарок выглядит необычно и загадочно.
А еще поинтересуйся, какие созданы мультфильмы о святом Николае и что посмотреть с детьми в праздник.
