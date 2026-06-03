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День велосипедиста 2026 года в Украине и мире: откуда праздник и как его отмечают

Ольга Петухова, редактор сайта 03 июня 2026, 09:22 3 мин.
день велосипедиста 2025
Фото Pexels

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