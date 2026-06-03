День велосипедиста 2026 года в Украине и мире: откуда праздник и как его отмечают

Велосипедист в современном мире — это такой себе пешеход на ускорении. Он успевает больше, добирается дальше, и при этом почти не теряет чувство свободы, которое имеешь на своих двоих.

Пока пешеход еще идет, велосипедист уже пьет кофе на финише. Он экономит время и деньги, и на все сто наслаждается чувством движения, потому что когда ноги крутят педали, мысли тоже летят вперед.

Когда День велосипедиста 2026 в Украине и мире — рассказываем в материале.

День велосипедиста 2026 в Украине

День велосипедиста — это праздник, набирающий популярность и в Украине, и в мире. Официальная международная дата празднования – 3 июня, и в 2026 году она приходится на среду.

Это официально утвержденная дата: в 2018 году ее приняла Генеральная Ассамблея ООН, в честь простого, доступного, экологического транспорта, считающегося здоровым способом передвижения.

Велосипед как транспорт существует уже почти два столетия. Его прадедом был двухколесный самокат, запатентованный в 1818 году немецким профессором бароном Карлом фон Дрезом.

Идея быстро набрала обороты — в 1830-х кузнец Киркпатрик Макмиллан создал модель с седлом и педалями, уже несколько напоминавшую современный велосипед.

В Европе этот транспорт стал популярен в 1990-х годах, однако официального праздника — Дня велосипедиста — до 2018 года не существовало.

Как празднуют День велосипедиста

В Украине в День велосипедиста обычно организуют велопарады, флешмобы, конкурсы на самый креативно оформленный велосипед и даже костюмированные велозаезды.

В Киеве, Львове, Харькове, Одессе и других крупных городах часто проводят велоакции, цель которых — обратить внимание на потребность в качественной велоинфраструктуре, необходимости заботиться о безопасности движения и чистом воздухе.

Некоторые организации проводят также мастер-классы по ремонту велосипедов, безопасной езде, лекции о правах велосипедистов на дороге.

А еще праздник стал отличным поводом для многих людей просто достать велосипед из кладовки или с балкона и вспомнить, как это почувствовать ветер в волосах и крепость в ногах.

За границей День велосипедиста празднуют еще активнее. К примеру, в Нидерландах, где велосипед — часть культуры, в этот день проводят массовые акции и концерты на улицах. В США, Канаде, Германии устраивают тематические велотуры с экскурсиями.

Итак, День велосипедиста — это о стиле жизни и заботе о здоровье и окружающей среде. И даже если ты не фанат (-ка) велопоездок, этот день — идеальный повод сесть на велосипед и вспомнить, что свобода может начинаться с педалей.

Также поинтересуйся, как выбрать велоодежду и почему она является гарантией комфорта и безопасности во время езды на велосипеде.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!