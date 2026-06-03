День велосипедиста 2026 в Україні та світі: звідки свято і як його відзначають

Велосипедист у сучасному світі — це такий собі пішохід на прискоренні. Він встигає більше, добирається далі, і при цьому майже не втрачає відчуття свободи, яке маєш на своїх двох.

Поки пішохід ще йде — велосипедист уже п’є каву на фініші. Він економить час і гроші, і на всі сто насолоджується відчуттям руху, бо коли ноги крутять педалі, думки теж летять уперед.

Коли День велосипедиста 2026 в Україні та світі — розказуємо у матеріалі.

День велосипедиста 2026 в Україні

День велосипедиста — це свято, яке набирає популярності і в Україні, і у світі. Офіційна міжнародна дата святкування — 3 червня, і у 2026 році вона припадає на середу.

Це офіційно затверджена дата: у 2018 році її ухвалила Генеральна Асамблея ООН, на честь простого, доступного, екологічного транспорту, яке вважають здоровим способом пересування.

Загалом велосипед як транспорт існує вже майже два століття. Його прадідом був двоколісний самокат, запатентований у 1818 році німецьким професором бароном Карлом фон Дрезом.

Ідея швидко набрала обертів — у 1830-х коваль Кіркпатрік Макміллан створив модель із сідлом і педалями, яка вже дещо нагадувала сучасний велосипед.

У Європі цей транспорт став популярним у 1990-х роках, однак офіційного свята — Дня велосипедиста — до 2018 року не існувало.

Як святкують День велосипедиста

В України у День велосипедиста зазвичай організовують велопаради, флешмоби, конкурси на найкреативніше оформлений велосипед і навіть костюмовані велозаїзди.

У Києві, Львові, Харкові, Одесі та інших великих містах часто проводять велоакції, мета яких — звернути увагу на потребу в якісній велоінфраструктурі, необхідності дбати про безпеку руху та чисте повітря.

Деякі організації проводять також освітні заходи: майстер-класи з ремонту велосипедів, з безпечної їзди, лекції про права велосипедистів на дорозі.

А ще свято є чудовою нагодою для багатьох людей просто дістати велосипед із комори чи балкона і згадати, як це — відчути вітер у волоссі та крепатуру в ногах.

У світі День велосипедиста святкують ще активніше. Наприклад, у Нідерландах, де велосипед — частина культури, у цей день проводять масові акції та концерти на вулицях. У США, Канаді, Німеччині проводяться тематичні велотури з екскурсіями.

Отже, День велосипедиста — це про стиль життя та турботу про здоров’я і довкілля. І навіть якщо ти не фанат (-ка) велопоїздок, цей день — ідеальний привід сісти на велосипед і згадати, що свобода може починатися з педалей.

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