Стиль життя Свята

День велосипедиста 2026 в Україні та світі: звідки свято і як його відзначають

Ольга Петухова, редакторка сайту 03 Червня 2026, 09:22 3 хв.
день велосипедиста 2025
Фото Pexels

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