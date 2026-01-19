Велоодяг — гарантія комфорту та безпеки під час катання

Існує стереотип, що спеціальний одяг потрібен тільки мотоциклістам. А якщо йде мова про велосипедистів, то така спеціальна амуніція потрібна тільки професійним спортсменам. Але комфорт та безпека важливі для всіх.

Тому велоодяг — це не тільки про професійних спортсменів чи тих, хто приймає участь у різних, хай навіть аматорських, перегонах. Велоодяг, який представлений в інтернет-магазині Лісапед — це в першу чергу для тих, кому важливо кататися з комфортом, з відчуттям зручності та безпеки.

Що включає гардероб велосипедиста?

Якщо велоодяг бажано мати у своєму арсеналі всім велосипедистам, то вже кількість та види амуніції справді залежить від того, який ваш стиль катання, де ви катаєтеся і які цілі плануєте досягти. Якщо ви професійний велогонщик, то у вас має бути повний комплект спеціального вело одягу, включаючи взуття, штани чи комбінезон, майку, куртку, рукавиці, шапку, окуляри й шолом.

Шолом, до речі, має бути у всіх без виключення велосипедистів, навіть у тих, хто катається на невеликій швидкості по місту. Бо безпека має бути на першому місці, а якісний шолом це і є якраз про безпеку.

Якщо ви аматор, але берете участь в аматорських перегонах, регулярно тренуєтеся і їздите на довгі дистанції, то ваш гардероб теж бажано максимально наповнити потрібною амуніцією.

Якщо ви використовуєте велосипед постійно, і це ваш вид транспорту, на якому ви добираєтеся на роботу чи до магазинів, ваш арсенал може взагалі не включати спеціального вело одягу, а ви можете використовувати свій звичайний гардероб. Виключення складає тільки шолом, він має бути завжди й всюди.

Якщо говорити про велоодяг для тих хто катається регулярно і для кого це чи вид професійної діяльності, чи хобі, то гардероб включає речі для літнього сезону та прохолодного, для сухої погоди й дощу. Тому, наприклад, велофутболки можуть бути:

З короткими рукавами (для літньої пори). Але врахуйте свій тип шкіри. Якщо шкіра “не любить” сонце, то краще навіть влітку одягати футболки з довгими рукавами; З довгими рукавами (для прохолодної погоди).

Для виготовлення футболок використовуються матеріали, які здатні швидко сохнути та відводити вологу. А ще такі футболки оснащені блискавками й задніми кишенями (для розміщення чи то окулярів, чи рукавиць чи інших корисних речей, які мають бути під руками)

В амуніцію велосипедиста входять також велошорти. Причому є різні види:

Зі спеціальної підкладки, що гарантує комфорт навіть якщо плануєте кататися довгий час на великі відстані;

Оснащені спеціальними лямками, які тримають шорти. Ця модель створює комфорт, бо не має спеціальної резинки на талії, а отже жодного відчуття тиснення під час катання;

Лосини або велотайтси. Це лосини, які призначені для катання на велосипеді у прохолодну погоду. Кататися в них можна і влітку особливо якщо не плануєте засмагати.

Консультанти Lisoped також радять придбати велорукавички, спеціальні шкарпетки, куртку і різні додаткові аксесуари, які в рази підвищують рівень комфорту під час катання на велосипеді в будь-яку пору чи на будь-які відстані.

