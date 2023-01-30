Тіло у нас одне — на все життя! Як 300 хвилин активності на тиждень можуть покращити твоє самопочуття

Існують бажання, а поряд із ними є ще й потреби. І якщо хотітись може полежати з гарним серіалом ввечері після роботи, то організм потребує певної фізичної активності, навіть якщо морально втомлений.

Можна звісно продовжувати потурати своїм забаганкам. Проте варто згадати, що тіло у нас одне. Воно щодня задіює усі необхідні системи, щоб продовжувати функціонувати та підтримувати всі твої “хочу”.

Тисячі біохімічних процесів 365/24/7 підтримують ваші забаганки та звички, — пише нутриціологиня Анастасія Голобородько.

Тому експертка все ж таки радить не забувати про турботу про свій організм, навіть якщо здається, що тренування — це справжні тортури.

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Та потрібно згадати, що наразі наука не дійшла того рівня розвитку, щоб людина могла замінити одне тіло на інше. Тож якщо прагнеш як мінімум почуватися краще, то варто про себе піклуватись.

Анастасія Голобородько зазначає, що на тиждень людині необхідно як мінімум 300 хвилин активності. І вона має бути різноманітною так само, як і твоє харчування.

Це сила, витривалість та гнучкість. Таке рівняння дозволяє підтримувати тіло в хорошому стані довго.

Витривалість

За витривалість відповідають кардіо-навантаження. Це можуть бути: біг, плавання, прості прогулянки, танці, катання на велосипеді, скелелазіння, заняття єдиноборствами та активні види йоги.

Все залежить від того, де ти знаходишся, що маєш у доступі та чого просто хочеться. Та загалом довгі прогулянки у поєднанні з улюбленими заняттями з відео на You-Tube можуть покрити практично всю потребу у русі.

Сила

Силові заняття вимагають здебільшого спеціального обладнання. Це мають бути заняття з гирями чи резистентною гумою. Або ж можна ввести у свій розклад тренування з власною вагою.

Можна гратись — кому кросфіт, кому просто присідати.

Гнучкість

Звісно, перше, що спадає на думку про заняття на гнучкість — це розтяжка, або ж як ще її називають стретчинг. Однак окрім нього можна вибрати також пілатес або йогу.

Якщо хочеться за 30 років легко пробігти сходами вверх чи зав’язати шнурки — думаємо про рухливість заздалегідь.

Також щоб покращити ефект від тренувань, треба знати, що можна їсти до та після тренування. Читай, які продукти краще їсти перед заняттям спортом.

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