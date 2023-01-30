Тело у нас одно — на всю жизнь! Как 300 минут активности в неделю могут улучшить твое самочувствие

Есть желания, а рядом с ними есть еще и потребности. И если хочется полежать с хорошим сериалом вечером после работы, то организм нуждается в определенной физической активности, даже если морально устал.

Можно, конечно, продолжать потакать своим прихотям. Однако стоит вспомнить, что тело у нас одно. Оно ежедневно задействует все необходимые системы, чтобы продолжать функционировать и поддерживать все твои “хочу”.

Тысячи биохимических процессов 365/24/7 поддерживают ваши прихоти и привычки, — пишет нутрициолог Анастасия Голобородько.

Поэтому эксперт все же советует не забывать о заботе о своем организме, даже если кажется, что тренировка — это настоящая пытка.

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Но нужно вспомнить, что наука не дошла того уровня развития, чтобы человек мог заменить одно тело на другое. Так что, если хочешь как минимум чувствовать себя лучше, то стоит о себе заботиться.

Анастасия Голобородько отмечает, что в неделю человеку необходимо как минимум 300 минут активности. И она должна быть разнообразной, так же, как и твое питание.

Это сила, выносливость и гибкость. Такое уравнение позволяет поддерживать тело в хорошем состоянии долго.

Выносливость

За выносливость отвечают кардио-нагрузки. Это могут быть: бег, плавание, простые прогулки, танцы, катание на велосипеде, скалолазание, занятия единоборствами и активные виды йоги.

Все зависит от того, где ты находишься, что у тебя есть в доступе и чего просто хочется. А в общем длинные прогулки в сочетании с любимыми занятиями по видео на You-Tube могут покрыть практически всю потребность в движении.

Сила

Силовые занятия требуют, в основном, специального оборудования. Это должно быть занятие с гирями или резистентной резиной. Или можно ввести в свое расписание тренировки с собственным весом.

Гибкость

Конечно, первое, что приходит в голову о занятиях на гибкость — это растяжка, или, как еще ее называют, стретчинг. Однако, кроме него можно выбрать также пилатес или йогу.

Если хочется через 30 лет легко пробежать по лестнице вверх или завязать шнурки — думаем о подвижности заранее.

Также, чтобы улучшить эффект от тренировок, нужно знать, что можно есть до и после тренировки. Читай, какие продукты лучше есть перед занятием спортом.

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