Спорт во время воздушных тревог — какие упражнения можно делать даже в бомбоубежище и чем они полезны

Во время воздушной тревоги, когда сидишь часами в бомбоубежище, хочется делать все, чтобы время пролетело как можно быстрее. Можно бесконечно скролить ленту новостей, читать книгу или играть в игры на телефоне.

Но вряд ли тебе придет в голову заниматься спортом. Да-да, казалось бы, укрытие — не совсем хорошее место для тренировок.

Однако именно физическая нагрузка в стрессовые моменты поможет тебе предотвратить боль в спине, согреться и улучшить настроение.

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Фитнес-эксперт Ярослав Сойников поделился в материале для НВ Life, какие упражнения лучше выбрать, чтобы чувствовать себя лучше во время пребывания в бомбоубежище.

Ходьба

Ходьба — самое простое упражнение, которое можно выполнять в бомбоубежище. Рекомендуемая норма шагов в день — 10 000. Ходьба очень полезна для твоих суставов.

А если во время тревоги в бомбоубежище станет холодно — интенсивная ходьба это именно то, что нужно, чтобы согреться.

Джампинг Джек

Джампинг Джек — это прыжки с разведением рук и ног в стороны. Это упражнение поможет согреться, повысит пульс и будет поддерживать твои мышцы и суставы в тонусе.

Суставная гимнастика

Суть этой гимнастики состоит из круговых движений. Это поможет размять мышцы и суставы тела. Для выполнения упражнений необходимо задействовать все тело.

Поставь ноги вместе, положи ладони на колени и сделай несколько круговых движений в коленях. Руки положи на таз, ноги на ширине плеч. Выполни круговые движения тазом вправо и влево. Положи руки на плечи, зафиксируй таз, а ноги немного согни в коленях. Выполняй круговые движения плечами. Положи ладони на плечи и сделай круговые движения локтями вперед и назад. Выполни круговые движения головой.

Дыхательные упражнения

Упражнения для дыхания помогут стабилизировать твое эмоциональное состояние во время нахождения в бомбоубежище. Рекомендуем выполнять их после гимнастики.

Для этого необходимо удобно сесть и “подышать животом”. Живот должен при вдохе расширяться, при выдохе, наоборот, сужаться.

Такое упражнение положительно влияет на нервную систему и имеет антистрессовый эффект.

Ранее мы рассказывали о том, как согреться в бомбоубежище