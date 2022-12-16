Здоровье и красота

Спорт во время воздушных тревог — какие упражнения можно делать даже в бомбоубежище и чем они полезны

Диана Просяник, практикант сайта 16 декабря 2022, 14:00
Тренування у бомбосховищі
Фото: Unsplash

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