Холодно в бомбоубежище? Расскажем, как согреться

Сегодня во многих районах и городах люди вынуждены жить в бомбоубежищах. Многие из них не отапливаются, поэтому людям приходится греться альтернативными способами.

Мы собрали самые эффективные способы, как согреться в холодном месте и не потерять тепло.

Метод капусты

Помните, в детстве взрослые одевали на нас десять слоев одежды, а мы не понимали зачем, ведь так труднее бегать и прыгать?

Сейчас такой метод поможет согреться в бомбоубежище и спастись от переохлаждения. Все просто — это как игра, нужно попытаться надеть на себя как можно больше одежды.

Прежде всего выберите вещи из натуральных тканей, они дольше сохраняют тепло.

Если у вас есть термобелье, наденьте его; если нет, замените.

Например, первым слоем одежды может стать майка или футболка, для женщин — теплые чулки или лосины, а для мужчин — подштанники.

Ваше горло должно быть закрыто, поэтому следующим наденьте гольф или водолазку. Выбирайте эластичные кофты и те, что хорошо прилегают к телу.

На ноги наденьте теплые брюки или джинсы из плотной ткани. Если есть спортивные брюки с начесом, то надевайте их.

На водолазку можно надеть еще теплый свитер, худи с капюшоном, свитшот и т.д.

Теперь самое время выбирать верхнюю одежду. Если вы сомневаетесь между короткой и длинной курткой, то лучше наденьте длинную, которая прикрывает спину, ягодицы и ноги.

Не забудьте про теплый шарф, головной убор и перчатки.

Обувь

Обувь очень важна, ведь если у вас замерзнут ноги, то ничто не поможет согреться.

Именно переохлаждение ног наиболее опасно, из-за этого начинают развиваться болезни.

Поэтому обувь должна быть теплой, закрывать лодыжки. Ни в коем случае не надевайте слишком большую или наоборот маленькую обувь, потому что так ваши ножки замерзнут с феноменальной скоростью.

Забудьте о кроссовках, а если это ваша единственная обувь, то обязательно наденьте теплые носки.

Используйте электрические стельки, которые нагревают подошву. А если таких нет, воспользуйтесь народным методом и положите под стопы горчичники.

Если в месте, где вы прячетесь, мокро или ваши ноги очень потеют, можете наклеить на стельки прокладки, они помогут впитывать лишнюю влагу.

Даже если вам стало очень тепло, не снимайте обувь.

Альтернативные обогреватели

Вы можете согреться в бомбоубежище, закутавшись с головой в одеяла и пледы.

Если у вас есть знакомые, друзья, родные, то можете греться друг о друга, ведь человеческое тело — это еще один обогреватель.

Даже если вы попали в бомбоубежище, где никого не знаете, не стесняйтесь попросить о помощи.

Старайтесь сесть как можно ближе друг к другу.

Напитки

Горячие напитки могут ввести вас в заблуждение. Ведь после выпитой чашки кофе вам будет значительно холоднее.

Лучший вариант — теплая вода или чай с имбирем комнатной температуры.

Алкоголь только навредит, а не согреет. Потому что вы можете чувствовать, что вам тепло, когда на самом деле вашему телу холодно. Так многие получали отморожение конечностей.

Еда дает энергию

Для того чтобы наше тело вырабатывало тепло, ему нужно топливо, то есть калории.

Поэтому перед тем как спускаться в бомбоубежище, покушайте хорошенько или возьмите что-то с собой: орехи, сухофрукты и т.д.

Во время войны нужно обязательно следить за тем, как вы питаетесь. Конечно, исходя из того, какие продукты доступны. Ведь вашему организму необходимы витамины, которые позволят быть начеку, не болеть и иметь силы на то, через что вам приходится проходить.

Если не успеваете поесть дома из-за постоянных тревог, советуем почитать советы нутрициолога, какие продукты взять с собой в бомбоубежище.