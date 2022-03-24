Какие продукты взять с собой в укрытие — советы нутрициолога

Во время войны сирены воздушной тревоги раздаются каждый день по всей Украине. Многим людям приходится проводить в бомбоубежище длительное время.

Позаботиться о продуктовом запасе в укрытии следует заранее. Нутрициолог и фуд-терапевт Анастасия Голобородько дала советы, чем стоит запастись.

Прежде всего, каждому человеку нужно 2-3 литра питьевой воды в день. Если есть возможность взять воду для гигиенических нужд, то подготовь ее отдельно.

Консервы и сушеные продукты составляют основу питания в укрытии. Однако их можно разнообразить другими продуктами для получения всех питательных веществ. В идеале сделай запас по крайней мере двух — трех пунктов из каждого блока, приведенного ниже.

Белок

Белок можно получить из консервов:

мяса (птицы, красного мяса, печени, сала);

рыбы (соленой, в масле, томатном соусе, рассоле);

бобовых (отварных и в масле или томатной пасте фасоли, нута, бобов, чечевицы);

бульона (в концентрированном порошке, бульонных кубиках);

ореховой пасты (арахисовой — она недорогая и надолго насыщает, любой ореховой муки).

Богатые белком также сушеное мясо, рыба и батончики.

Молочное

Если в укрытии достаточно воды, хорошим вариантом будет взять с собой сухое молоко (соевое или другое альтернативное), банку сгущенки, белковые смеси (спортивного питания, смеси БАДов, ВСАА, сывороточный протеин в форме порошка).

Овощи

Сделай запасы:

консервированных овощей (тушеных, в виде “икры” и как домашние заготовки); концентрированной томатной пасты; консервы гороха и кукурузы; свеклы; моркови; корнеплодов (они долго сохраняются и, кроме картофеля, потребляются сырыми); сухого картофельного пюре.

Зерно

Купи плоские и тонкие крекеры и хлебцы. Если в магазине их нет, то сухари и лапшу быстрого приготовления. Готовые завтраки и хлопья спасут даже при отсутствии воды или молока.

Если в укрытии есть вода и возможность кипятить, то выбирай цельнозерновую крупу длительного насыщения: ячмень, перловую кашу, нешлифованный рис, гречку и пшено.

За две минуты готовятся чечевица и колотый горох, пропаренный рис и каши быстрого приготовления.

Фрукты и сладкое

Фрукты и сладости насыщают организм глюкозой. Вкусные варианты:

чернослив;

изюм;

курага;

финики;

джемы и варенье;

желе в пакетах (желатин, сахар);

печенье;

консервированные фрукты в сиропе;

мед и сахар;

конфеты-леденцы.

Жиры и прочее

В дополнение к любому приему пищи употребляйте масло. Оно обеспечит продолжительное насыщение.

Вкусные и питательные сырые и жареные орехи и семена.

Необходимыми микроэлементами могут насытить Регидрон и любые аптечные и спортивные электролитные смеси. Их можно заменить раствором соли, сахара и воды.

Несмотря на то, что сбалансированное питание во время войны организовать довольно сложно, все же найти альтернативные варианты можно. Читай, что приготовить из муки и бобовых.