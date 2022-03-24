Какие продукты взять с собой в укрытие — советы нутрициолога

Во время войны сирены воздушной тревоги раздаются каждый день по всей Украине. Многим людям приходится проводить в бомбоубежище длительное время.
Позаботиться о продуктовом запасе в укрытии следует заранее. Нутрициолог и фуд-терапевт Анастасия Голобородько дала советы, чем стоит запастись.
Прежде всего, каждому человеку нужно 2-3 литра питьевой воды в день. Если есть возможность взять воду для гигиенических нужд, то подготовь ее отдельно.
Консервы и сушеные продукты составляют основу питания в укрытии. Однако их можно разнообразить другими продуктами для получения всех питательных веществ. В идеале сделай запас по крайней мере двух — трех пунктов из каждого блока, приведенного ниже.
Белок можно получить из консервов:
Богатые белком также сушеное мясо, рыба и батончики.
Если в укрытии достаточно воды, хорошим вариантом будет взять с собой сухое молоко (соевое или другое альтернативное), банку сгущенки, белковые смеси (спортивного питания, смеси БАДов, ВСАА, сывороточный протеин в форме порошка).
Сделай запасы:
Купи плоские и тонкие крекеры и хлебцы. Если в магазине их нет, то сухари и лапшу быстрого приготовления. Готовые завтраки и хлопья спасут даже при отсутствии воды или молока.
Если в укрытии есть вода и возможность кипятить, то выбирай цельнозерновую крупу длительного насыщения: ячмень, перловую кашу, нешлифованный рис, гречку и пшено.
Если в укрытии есть вода и возможность кипятить, то выбирай цельнозерновую крупу длительного насыщения: ячмень, перловую кашу, нешлифованный рис, гречку и пшено.
За две минуты готовятся чечевица и колотый горох, пропаренный рис и каши быстрого приготовления.
Фрукты и сладости насыщают организм глюкозой. Вкусные варианты:
В дополнение к любому приему пищи употребляйте масло. Оно обеспечит продолжительное насыщение.
Вкусные и питательные сырые и жареные орехи и семена.
Необходимыми микроэлементами могут насытить Регидрон и любые аптечные и спортивные электролитные смеси. Их можно заменить раствором соли, сахара и воды.
Несмотря на то, что сбалансированное питание во время войны организовать довольно сложно, все же найти альтернативные варианты можно. Читай, что приготовить из муки и бобовых.