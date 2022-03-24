Які продукти взяти з собою в укриття — поради нутриціологині

Під час війни сирени повітряної загрози лунають щодня по всій Україні. Багатьом людям доводиться проводити у бомбосховищі тривалий час.
Подбати про продуктовий запас в укритті варто заздалегідь. Нутриціологиня та фуд-терапевтка Анастасія Голобородько дала поради, чим варто запастися. ⠀Передусім кожній людині потрібно 2-3 літри питної води на день. Якщо є можливість взяти воду для гігієнічних потреб, то окремо підготуй її. ⠀Консерви та сушені продукти становлять основу харчування в укритті. Проте їх можна урізноманітнити іншими продуктами задля отримання всіх поживних речовин. В ідеалі зроби запас принаймні двох — трьох пунктів із кожного блоку, наведеного нижче.
Білок можна отримати з консервів:
Багаті білком також сушене м’ясо та риба й батончики.
Якщо в укритті є достатньо води, гарним варіантом буде взяти із собою сухе молоко (соєве чи інше альтернативне), банку згущеного молока, білкові суміші (спортивного харчування, суміші БАДів, ВСАА, сироватковий протеїн у формі порошку).
Зроби запаси:
Купи пласкі й тонкі крекери та хлібці. Якщо в магазині їх немає, то сухарі й локшину швидкого приготування. Готові сніданки та пластівці врятують навіть за відсутності води чи молока.
Якщо в укритті є вода та можливість кип’ятити, то обирай цільнозернові крупи тривалого насичення: ячмінь, перлову кашу, нешліфований рис, гречку та пшоно.
Якщо в укритті є вода та можливість кип’ятити, то обирай цільнозернові крупи тривалого насичення: ячмінь, перлову кашу, нешліфований рис, гречку та пшоно.
За дві хвилини готуються сочевиця та колотий горох, пропарений рис і каші швидкого приготування.
Фрукти та солодощі насичують організм глюкозою. Смачні варіанти:
Як додаток до будь-якого прийому їжі вживай олію. Вона забезпечить тривале насичення.
Смачні й поживні сирі та смажені горіхи й насіння.
Необхідними мікроелементами можуть наситити Регідрон та будь-які аптечні й спортивні електролітні суміші. Їх можна замінити розчином солі, цукру та води.
Хоч збалансоване харчування під час війни організувати досить важко, все-таки знайти альтернативні варіанти можна. Читай, що приготувати з борошна та бобових.