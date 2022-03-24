Які продукти взяти з собою в укриття — поради нутриціологині

Під час війни сирени повітряної загрози лунають щодня по всій Україні. Багатьом людям доводиться проводити у бомбосховищі тривалий час.

Подбати про продуктовий запас в укритті варто заздалегідь. Нутриціологиня та фуд-терапевтка Анастасія Голобородько дала поради, чим варто запастися.

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Передусім кожній людині потрібно 2-3 літри питної води на день. Якщо є можливість взяти воду для гігієнічних потреб, то окремо підготуй її.

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Консерви та сушені продукти становлять основу харчування в укритті. Проте їх можна урізноманітнити іншими продуктами задля отримання всіх поживних речовин. В ідеалі зроби запас принаймні двох — трьох пунктів із кожного блоку, наведеного нижче.

Білок

Білок можна отримати з консервів:

м’яса (птиці, червоного м’яса, печінки, сала);

риби (солоної, в олії, томатному соусі, розсолі);

бобових (відварених та в олії чи томатній пасті квасолі, нуту, бобів, сочевиці);

бульйону (в концентрованому порошку, бульйонних кубиках);

горіхової пасти (арахісової — недорого і надовго насичує, будь-якого горіхового борошна).

Багаті білком також сушене м’ясо та риба й батончики.

Молочне

Якщо в укритті є достатньо води, гарним варіантом буде взяти із собою сухе молоко (соєве чи інше альтернативне), банку згущеного молока, білкові суміші (спортивного харчування, суміші БАДів, ВСАА, сироватковий протеїн у формі порошку).

Овочі

Зроби запаси:

консервованих овочів (тушкованих, у вигляді “ікри” та як домашні заготовки); концентрованої томатної пасти; консервів гороху та кукурудзи; буряку; моркви; коренеплодів (вони довго зберігаються і, крім картоплі, споживаються сирими); сухого картопляного пюре.

Зерно

Купи пласкі й тонкі крекери та хлібці. Якщо в магазині їх немає, то сухарі й локшину швидкого приготування. Готові сніданки та пластівці врятують навіть за відсутності води чи молока.

Якщо в укритті є вода та можливість кип’ятити, то обирай цільнозернові крупи тривалого насичення: ячмінь, перлову кашу, нешліфований рис, гречку та пшоно.

За дві хвилини готуються сочевиця та колотий горох, пропарений рис і каші швидкого приготування.

Фрукти та солодке

Фрукти та солодощі насичують організм глюкозою. Смачні варіанти:

чорнослив;

родзинки;

курага;

фініки;

джеми та варення;

желе у пакетах (желатин, цукор);

печиво;

консервовані фрукти в сиропі;

мед та цукор;

цукерки-льодяники.

Жири та інше

Як додаток до будь-якого прийому їжі вживай олію. Вона забезпечить тривале насичення.

Смачні й поживні сирі та смажені горіхи й насіння.

Необхідними мікроелементами можуть наситити Регідрон та будь-які аптечні й спортивні електролітні суміші. Їх можна замінити розчином солі, цукру та води.

Хоч збалансоване харчування під час війни організувати досить важко, все-таки знайти альтернативні варіанти можна. Читай, що приготувати з борошна та бобових.