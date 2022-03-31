Холодно у бомбосховищі? Розкажемо, як зігрітися

Сьогодні у багатьох районах та містах люди вимушені жити в бомбосховищах. Жодне з них не опалюється, тому людям доводиться грітися альтернативними способами.

Ми зібрали найефективніші методи, як зігрітися в холодному місці та не втратити тепло.

Метод капустинки

Пам’ятаєте, в дитинстві дорослі вдягали на нас десять шарів одягу, а ми не розуміли навіщо, адже так важче бігати та стрибати?

Зараз такий метод допоможе зігрітися у бомбосховищі та врятуватися від переохолодження. Все просто — це як гра, треба спробувати вдягти на себе якомога більше одягу.

Перш за все оберіть речі з натуральних тканин. Вони довше зберігають тепло. Якщо у вас є термобілизна, вдягніть її. Якщо немає, замініть.

Наприклад, першим шаром одягу може стати майка чи футболка, для жінок теплі панчохи чи лосини, а для чоловіків підштанці.

Ваше горло має бути закритим, тому наступним вдягніть гольф або водолазку. Обирайте такі кофтинки, які еластичні й добре прилягають до тіла.

На ноги вдягніть теплі штани або джинси з цупкої тканини. Якщо є спортивні штани з начосом, то вдягайте їх.

На водолазку можна вдягнути ще теплий светр, худі з капюшоном, світшот тощо.

Далі час обирати верхній одяг. Якщо ви вагаєтеся між короткою й довгою курткою, то краще одягніть довгу, яка прикриває спину, сідниці та ноги.

Не забудьте про теплий шарф, головний убір та рукавиці.

Взуття

Взуття — це дуже важливо, адже якщо у вас змерзнуть ноги, то ніщо не допоможе зігрітися.

Саме переохолодження ніг найбільш небезпечне, від цього починають розвиватися хвороби.

Отож взуття має бути теплим, закривати щиколотки. В жодному разі не вдягайте завелике чи замале взуття. Так ваші ніжки замерзнуть з феноменальною швидкістю.

Забудьте про кросівки, а якщо це ваше єдине взуття, то обов’язково вдягніть теплі шкарпетки.

Використовуйте електричні устілки, які нагрівають підошву. Якщо таких немає, скористайтеся народним методом і покладіть під стопи гірчичники.

Якщо в місці, де ви переховуєтеся, мокро або ваші ноги дуже пітніють, можете наклеїти на устілки прокладки. Вони допоможуть вбирати зайву вологу.

Навіть якщо вам стало дуже тепло, не знімайте взуття.

Альтернативні обігрівачі

Ви можете зігрітися у бомбосховищі, закутавшись із головою у ковдри та пледи.

Якщо біля вас є знайомі, друзі, рідні, то можете грітися одне об одного, адже людське тіло — це ще один обігрівач.

Навіть якщо ви потрапили в бомбосховище, де нікого не знаєте, не соромтеся попросити про допомогу.

Намагайтеся сісти якомога ближче одне до одного.

Напої

Гарячі напої можуть ввести вас в оману. Адже після випитої чашки кави вам буде значно холодніше.

Найкращий варіант — тепла вода або чай з імбиром кімнатної температури.

Алкоголь тільки зашкодить, а не зігріє. Адже вам може бути тепло, коли насправді вашому тілу холодно. Так багато людей отримували відмороження кінцівок.

Їжа дає енергію

Для того щоб наше тіло виробляло тепло, йому треба паливо, тобто калорії.

Тому перед тим, як спускатися в бомбосховище, поїжте або візьміть щось з собою: горіхи, сухофрукти тощо.

Під час війни треба обов’язково слідкувати за тим, як ви харчуєтеся. Звісно, виходячи з того, які продукти доступні. Адже вашому організму необхідні вітаміни, які дозволять не захворіти й мати сили на те, через що вам доводиться проходити.

Якщо не встигаєте їсти вдома через постійні тривоги, прочитайте поради нутриціологині, яку їжу брати з собою в бомбосховище.