Здоров'я та краса

Спорт під час повітряних тривог — які вправи можна робити навіть у бомбосховищі та чим вони корисні

Діана Просяник, практикантка сайту 16 Грудня 2022, 14:00
Спорт під час повітряних тривог — які вправи можна робити навіть у бомбосховищі та чим вони корисні
Фото: Unsplash

Більше новин
Чи буде повторний наступ росіян на Київ - Сергій Грабський
Мета противника — знищити Україну як державу: Грабський про мрії росіян захопити Київ
Масло
Як зробити топлене масло в домашніх умовах: рецепт для тривалого зберігання
Борозенське
“Не визволяти — ми вас різати будемо”: якою була окупація Борозенського на Херсонщині
Перелік закладів в Україні які працюють, коли нема світла: мапа
Онлайн карта закладів, які працюють під час відключення електрики в Україні
Дивитись більше

Матеріали по темі

гайморит
Не запускай нежить, він може перерости у гайморит: причини, форми, симптоми та лікування
нервовий зрив
Нервовий зрив під ялинку? Що це таке, як його виявити та вчасно допомогти собі
Спорт під час повітряних тривог — які вправи можна робити навіть у бомбосховищі та чим вони корисні
Не страшно, якщо підготуватися! Магнітні бурі в грудні 2022: дати та рекомендації
Губи
Щоб були ніжні й не тріскались! Експертка пояснила, чому сохнуть губи і що з цим робити

Відео
0:12:24
Чи буде повторний наступ росіян на Київ - Сергій Грабський

Мета противника — знищити Україну як державу: Грабський про мрії росіян захопити Київ
0:04:49
Борозенське
“Не визволяти — ми вас різати будемо”: якою була окупація Борозенського на Херсонщині
Літак
Характеристики ракети Х-101: що відомо про снаряди, якими Росія обстрілює Україну
0:03:33
Благодійний аукціон для бійців Азову — як долучитися
Автографи на прапорах і розписані гільзи: як минув благодійний аукціон для бійців Азова
С-300: характеристики ракети
Ракети С-300: характеристики, класифікація та де їх використовують росіяни
Обстріли України 16 грудня
Обстріли України 16 грудня: що відомо на цю мить
0:02:30
Подарунки ЗСУ
Готують подарунки, коли вимикають світло. Що пишуть і бажають захисникам діти
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
0:04:15
Модульне містечко
Модульне містечко в Ірпені: як зимуватимуть люди, які втратили своє житло
Карта бойових дій в Україні 16.12.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 16 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Більше відео
Місячний календар стрижок на грудень 2022
Читати далі
Місячний календар стрижок на грудень 2022: сприятливі дні для зміни іміджу
Телеканал ICTV 2 — коли запускають і який буде контент
Читати далі
Улюблених каналів стає більше: Starlight Media запускає ICTV 2 — що будуть показувати

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь