Спорт під час повітряних тривог — які вправи можна робити навіть у бомбосховищі та чим вони корисні

Під час повітряної тривоги, коли сидиш годинами у бомбосховищі, хочеться робити усе, аби час промайнув якомога швидше. Можна безкінечно скролити стрічку новин, читати книгу або ж грати в ігри на телефоні.

Але навряд чи тобі спаде на думку займатися спортом. Так-так, здавалося б, укриття — не зовсім вдале місце для тренувань.

Проте саме фізичне навантаження у стресові моменти допоможе тобі запобігти болю у спині, зігрітися та покращити настрій.

Зараз також дивляться

Фітнес-експерт Ярослав Сойников поділився у матеріалі для НВ Life, які вправи краще обрати, аби почуватися краще під час перебування у бомбосховищі.

Ходьба

Ходьба — найпростіша вправа, яку можна виконувати у бомбосховищі. Рекомендована норма кроків на день — 10 000. Ходьба дуже корисна для твоїх суглобів. А якщо у під час тривоги у сховищі стане холодно — інтенсивна ходьба це саме те, що треба, аби зігрітися.

Джампінг Джек

Джампінг Джек — це стрибки із розведенням рук і ніг в сторони. Ця вправа допоможе зігрітися, підвищить пульс та підтримуватиме твої м’язи та суглоби у тонусі.

Суглобова гімнастика

Суть цієї гімнастики складається із кругових рухів. Це допоможе розім’яти м’язи та суглоби тіла. Для виконання гімнастики необхідно залучити усе тіло.

Постав ноги разом, поклади долоні на коліна та зроби кілька кругових рухів у колінах. Руки поклади на таз, ноги на ширині плечей. Виконай кругові рухи тазом вправо та вліво. Поклади руки на плечі, зафіксуй таз, а ноги трохи зігни у колінах. Виконуй кругові рухи плечима. Поклади долоні на плечі та зроби кругові рухи ліктями вперед і назад. Виконай кругові рухи головою.

Дихальні вправи

Вправи для дихання допоможуть стабілізувати твій емоційний стан під час знаходження у бомбосховищі. Рекомендуємо виконувати їх після гімнастики.

Для цього необхідно зручно сісти й “подихати животом”. Живіт має при вдиху розширюватись, при видиху, навпаки, звужуватись.

Така вправа позитивно впливає на нервову систему і має антистресовий ефект.

Раніше Вікна розповідали як зігрітися у бомбосховищі