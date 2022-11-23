Здоров'я та краса

Дай собі світла! Чи справді відключення електроенергії шкідливі для здоров’я

Вікторія Мельник, редакторка сайту 23 Листопада 2022, 08:00
Світло: користь для здоров'я
Фото: Unsplash

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Дай собі світла! Чи справді відключення електроенергії шкідливі для здоров’я
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