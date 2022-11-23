Дай собі світла! Чи справді відключення електроенергії шкідливі для здоров’я

Останні події розбурхали емоції українців: вимкнення світла, графіки відключень, години без електроенергії — все це змінює наше життя та значно ускладнює його.

Громадяни ж намагаються підлаштуватися, хто як може, або ж змирилися та живуть у прямому значенні цього слова — без світла. Але на думку кандидата біологічних наук Петра Чорноморця, це неправильно. Адже люди за своєю природою потребують природного сонячного світла та тепла!

Дайте собі світла! Останні тижні масово чую про безсилля і зневіру. Для цього є безліч приводів, але збіг з блекаутами та настанням холодів мені видається дуже показовим. Про це він зазначає у своєму дописі у Facebook. Зараз також дивляться Чому не можна сидіти в темряві навіть під час відключень світла? — Під час відключень електромереж не сиди у темряві, якщо не плануєш скоро спати. Знайди лампи на акумуляторах або будь-які інші рішення, але організуй собі яскраве світло хоча б до восьмої вечора, — радить науковець. — І навпаки: якщо електрику увімкнули після дев’ятої вечора — не вмикай яскраве світло, користуйся нічником або свічками. Це важливо, бо наша серотонін-мелатонінова система, яка регулює біоритми, сон і рівень щастя, генетично налаштована на тропічне літо: багато яскравого світла вдень, сутінки ввечері та темряву вночі. Будь-які відхилення погіршують сон, а нестача денного світла — підштовхує до депресії. Сучасні світлодіоди споживають дуже мало: навіть маленького акумулятора вистачає на багато годин. Знайди оптимальний для себе варіант, аби світло біля тебе завжди було. У сонячні дні обов’язково виходь на вулицю та більше бувай на сонці. — Не знаю, чи можна безпечно організувати яскраве світло в окопах. Але поза лінією зіткнення і всюди, де це можливо — варто зробити.

Про що треба подбати під час вимкнення світла — Те, що навколо холодно — не означає, що треба мерзнути. Вдягайся так, щоб завжди було тепло, а охолодження тримай завжди під контролем. Тривалий холод не загартовує, а короткий холод загартовує тільки в добре контрольованих умовах. Також, на думку експерта, завжди важливіше залишатися в теплі, аніж митися холодною водою: про гігієну можна подбати в інший спосіб. — Холод — це стрес. У контрольованих умовах цей стрес може бути корисним для здоров’я і довголіття. Але якщо ти постійно мерзнеш і помічаєш це тільки коли дрижаки остаточно зіпсували настрій — це шкідливо, призводить до холодової втоми і сильно погіршує працездатність. — Ми живемо в часи, коли технології дозволяють мати тепло і світло практично всюди. Це не вирішить нашої головної проблеми, але дуже допоможе її пережити, — висновує науковець. Аби не сумувати під час відключень електроенергії та розрядити емоційну напругу, можна грати у різноманітні ігри. Чим зайнятися, коли немає світла, ми розповідали у попередньому матеріалі.

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