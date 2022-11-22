Чи давно ти мав/-ла розрядку? Науково про стрес та як його долати — пояснення психологині

Тема стресу завжди виринала у буденному плині речей кожної людини принаймні кілька разів за її життя. Проте з початком повномасштабної війни його вплив на нашу психіку значно посилився.

Стрес — дуже цікава штука. І взагалі-то дуже корисний. Але з ним головне не перебрати, — пояснює психологиня Богдана Валігура.

Тому важливо розуміти три його характеристики, які завжди варто тримати у фокусі, щоб не втратити здоровий глузд.

Чому людині потрібне відчуття контролю, передбачуваність та розрядка, а також як цього досягти, розповіла психологиня Богдана Валігура.

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Відчуття контролю

Нам просто необхідно відчувати, що ми можемо контролювати речі та процеси, які відбуваються навколо нас. Тож коли втрачаємо таку змогу, то відчуваємо чималий стрес.

Втрата цього перетворює нас з суб’єкта (того, хто випливає на обставини) на обʼєкт (того, з ким діється щось без врахування його волі на це).

Передбачуваність

Відсутність передбачуваності може викликати у людини почуття тривоги. Звісно, зрідка це може бути навіть цікаво. Наприклад, коли не знаєш, що тобі подарують на Новий рік.

Проте зараз це передчуття не радісне, а радше лякаюче, оскільки ти не можеш знати, коли почнеться обстріл, або ж коли він закінчиться. Тож і психіка почувається, ніби на американських гірках.

Розрядка

Вчені завжди намагались зрозуміти, що робити зі стресом. Проте досліди на пацюках показали очевидну річ — його треба знімати.

Тож люди, які мають можливість зігнати стрес, матимуть нижчий рівень ризику захворіти.

Що робити зі стресом

Треба навчитись відрізняти те, що під нашим контролем, від того, що поза ним і скеровувати свої зусилля на перше.

Якщо ти безпосередньо не впливаєш на наближення перемоги, то завжди можеш продовжувати платити податки, донатити та волонтерити. Найкраще рішення — працювати у своїй зоні впливу.

Також гарна ідея почати планувати. Не потрібно писати графік на увесь наступний рік, але можна зробити його хоча б на завтра. Тоді мозок відчуватиме певний контроль над ситуацією. Відтак, зменшиться і тривожність від почуття передбачуваності.

І найголовніше — потрібно якось зняти стрес. Варто знайти якусь ресурсну активність, яка буде розряджати стресову напругу та додавати сил. Це може бути, наприклад, спорт, творчість, обійми з кимось.

Вчені ще не вигадали нічого кращого для боротьбі з утомою, ніж відпочинок.

Люди, які перебували в окупації, пережили травматичний досвід. Це може призвести до серйозних наслідків для психологічного здоров’я, тож треба піклуватися про себе та відновлюватися. Читай, як відновитися після російської окупації.

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