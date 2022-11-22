Давно ли у тебя была разрядка? Научно о стрессе и как его преодолеть — объяснение психолога

Тема стресса всегда возникала в обыденном течении вещей каждого человека по крайней мере несколько раз в его жизни. Однако с началом полномасштабной войны его влияние на нашу психику значительно усилилось.

Стресс — очень интересная штука. И вообще очень полезная. Но с ним главное не перебрать, — объясняет психолог Богдана Валигура.

Поэтому важно понимать три его характеристики, которые всегда следует держать в уме, чтобы не потерять здравый рассудок.

Почему человеку нужно всегда обладать чувством контроля, предсказуемостью и делать разрядку. Как это сделать — рассказала психолог Богдана Валигура.

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Чувство контроля

Нам просто необходимо чувствовать, что мы можем как-то контролировать происходящие вокруг нас вещи. Поєтому когда теряем такую ​​возможность, то испытываем немалый стресс.

Потеря этого превращает нас из субъекта (того, кто влияет на обстоятельства) в объект (того, с кем происходит что-то без учета его воли на это).

Предсказуемость

Отсутствие предсказуемости может вызвать у человека чувство тревоги. Конечно, изредка это может быть даже интересно. Например, когда не знаешь, что тебе подарят на Новый год.

Однако сейчас это предчувствие не радостное, а скорее пугающе, поскольку ты не можешь знать, когда начнется обстрел или когда он закончится. Психика чувствует себя, словно на американских горках.

Разрядка

Ученые всегда пытались понять, что делать со стрессом. Однако опыты на крысах показали очевидную вещь — его нужно снимать.

Поэтому люди, у которых есть возможность согнать стресс, будут иметь более низкий уровень риска заболеть.

Что делать со стрессом

Надо научиться отличать то, что под нашим контролем, от того, что вне его, и направлять свои усилия на первое.

Если ты не влияешь напрямую на приближающуюся победу, то всегда можешь продолжать платить налоги, донатить и волонтерить. Лучшее решение — работать в своей зоне влияния.

Также хорошая идея — начать планировать. Не нужно писать график на весь следующий год, но можно сделать его хотя бы на завтра. Тогда мозг будет ощущать некий контроль над ситуацией, кроме того — снизится и тревожность от чувства предсказуемости.

И самое главное — нужно как-то снять стресс. Следует найти некую ресурсную активность, которая будет снимать напряжение и прибавлять сил. Это может быть, например, спорт, творчество, объятия с кем-то.

Ученые еще не придумали ничего лучше для борьбы с усталостью, чем отдых.

Люди, которые находились в оккупации, пережили травматический опыт. Это может привести к серьезным последствиям для психологического здоровья, поэтому нужно заботиться о себе и восстанавливаться. Читай, как восстановиться после российской оккупации.

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