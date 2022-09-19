Помоги себе пережить самое страшное — как восстановиться после российской оккупации

Люди, которые находились в оккупации, пережили травматический опыт. Это может привести к серьезным последствиям для психологического здоровья, поэтому нужно заботиться о себе и восстанавливаться.
Доктор психологических наук, эксперт проекта Психическое здоровье для Украины Виталий Климчук рассказал для Минздрава несколько советов, как пережить освобождение из оккупации или возвращение из плена.
Когда человек находился в оккупации или в плену, он был в постоянном стрессе и истощен. Надо восстановить свои первоочередные потребности: придерживаться режима сна, позаботиться о физической безопасности, запастись пищей, водой и т.д. Попросить помощи в госструктурах и гуманитарных организациях.
В плохих условиях физическое здоровье может значительно ухудшиться, поэтому нужно обратиться к семейному врачу и пройти обследование организма. Также можно обратиться за бесплатной медицинской консультацией в контакт-центр Минздрава Украины за номером 0 800 60 20 19.
Среди людей существует стереотип, что можно “забыться” в алкоголе. Как будто он поднимает настроение и устраняет все проблемы. Но это не так, эффект временный и может только развить зависимость и усугубить проблемы со здоровьем.
Дай знать своим родным или друзьям, что с тобой все хорошо. Затем поделись с ними пережитым, если они готовы тебя выслушать. Держать все переживания в себе тоже вредно.
Общайся с людьми, которые пережили то же, что и ты. Это могут быть соседи. Делись с ними своими мыслями, переживаниями. Вы можете помочь друг другу, например, рассказать о горячих линиях поддержки, возможности получить гуманитарную помощь, расписании мобильных амбулаторий или как самостоятельно справляетесь с проблемами.
После такой травмы могут произойти большие изменения в психическом состоянии человека. Сначала может быть радость и облегчение, а через несколько дней человек станет ощущать опустошение, истощение, переутомление. Это нормальная реакция на чрезмерный стресс. Организму нужно дать время и возможность восстановиться.
Не стоит пренебрегать своим психологическим состоянием. Если в течение двух – трех недель состояние истощения, подавленности, тревоги не проходит, следует попросить помощи у специалиста.
Почти у каждого человека после пережитого сильного стрессового опыта может появиться ПТСР. Посттравматическое стрессовое расстройство имеет следующие признаки:
Человек может испытывать злобу и ненависть, отвращение и другие негативные эмоции, направленные на врага и оккупанта. Они естественны и имеют право на существование. Однако чувство вины надо прогонять, ведь ты не виноват(-а) в том, что случилось.
Горячие линии бесплатных консультаций:
В большой поддержке нуждаются наши военные. Ранее мы рассказывали, как говорить с военным, вернувшимся с фронта.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!