Помоги себе пережить самое страшное — как восстановиться после российской оккупации

Люди, которые находились в оккупации, пережили травматический опыт. Это может привести к серьезным последствиям для психологического здоровья, поэтому нужно заботиться о себе и восстанавливаться.

Доктор психологических наук, эксперт проекта Психическое здоровье для Украины Виталий Климчук рассказал для Минздрава несколько советов, как пережить освобождение из оккупации или возвращение из плена.

Первоочередные потребности

Когда человек находился в оккупации или в плену, он был в постоянном стрессе и истощен. Надо восстановить свои первоочередные потребности: придерживаться режима сна, позаботиться о физической безопасности, запастись пищей, водой и т.д. Попросить помощи в госструктурах и гуманитарных организациях.

Медицинское обследование

В плохих условиях физическое здоровье может значительно ухудшиться, поэтому нужно обратиться к семейному врачу и пройти обследование организма. Также можно обратиться за бесплатной медицинской консультацией в контакт-центр Минздрава Украины за номером 0 800 60 20 19.

Не употреблять алкоголь

Среди людей существует стереотип, что можно “забыться” в алкоголе. Как будто он поднимает настроение и устраняет все проблемы. Но это не так, эффект временный и может только развить зависимость и усугубить проблемы со здоровьем.

Надо выговориться

Дай знать своим родным или друзьям, что с тобой все хорошо. Затем поделись с ними пережитым, если они готовы тебя выслушать. Держать все переживания в себе тоже вредно.

Поддерживай контакт с теми, у кого был подобный опыт

Общайся с людьми, которые пережили то же, что и ты. Это могут быть соседи. Делись с ними своими мыслями, переживаниями. Вы можете помочь друг другу, например, рассказать о горячих линиях поддержки, возможности получить гуманитарную помощь, расписании мобильных амбулаторий или как самостоятельно справляетесь с проблемами.

Изменение психического состояния

После такой травмы могут произойти большие изменения в психическом состоянии человека. Сначала может быть радость и облегчение, а через несколько дней человек станет ощущать опустошение, истощение, переутомление. Это нормальная реакция на чрезмерный стресс. Организму нужно дать время и возможность восстановиться.

Обратись за психологической помощью

Не стоит пренебрегать своим психологическим состоянием. Если в течение двух – трех недель состояние истощения, подавленности, тревоги не проходит, следует попросить помощи у специалиста.

Распознай ПТСР

Почти у каждого человека после пережитого сильного стрессового опыта может появиться ПТСР. Посттравматическое стрессовое расстройство имеет следующие признаки:

нежелательные воспоминания, мысли, чувства, погружающиеся в памяти без вашего желания;

стремление избегать определенных мест, событий, людей, связывающихся с пережитым опытом;

чрезмерная тревога, реактивность на определенные звуки, запахи и т.д.

Борись с чувством вины

Человек может испытывать злобу и ненависть, отвращение и другие негативные эмоции, направленные на врага и оккупанта. Они естественны и имеют право на существование. Однако чувство вины надо прогонять, ведь ты не виноват(-а) в том, что случилось.

Где можно получить психологическую помощь

Горячие линии бесплатных консультаций:

Правительственная горячая линия — 15-45

Номер организации Людина в біді — 0-800-210-160 (круглосуточно)

Телефон доверия Киевского городского центра психолого-психиатрической помощи в случае состояний душевного кризиса — (044) 456-17-02, (044) 456-17-25 (круглосуточно)

Линия эмоциональной поддержки МОМ — 0-800-211-444 (с 10:00 до 20:00 ежедневно)

Линия предотвращения самоубийств Ukraine LifeLine — 7333

В большой поддержке нуждаются наши военные. Ранее мы рассказывали, как говорить с военным, вернувшимся с фронта.

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