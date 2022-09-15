Сделать лучше, а не навредить — как окутать теплом военных, которые вернулись с войны

Эта тема сейчас и в ближайшем будущем будет занимать ведущее место в психологии: как общаться с теми, кто вернулся с войны? Какие психологические условия создать для них и как не обидеть?

Вопрос требует хотя бы поверхностных знаний и психологической подготовки — о базовых моментах рассказала практический психолог, кандидат психологических наук Дария Отыч.

Психологические условия для военного

Переживание травматического опыта имеет свою специфику в случае, когда события обусловлены действиями человека, а не природными катастрофами. Перед человеком возникают вопросы морали и этики. Во время военных действий морализаторство по поводу поступков военных неуместно — воины защищают свою страну и уничтожают врага.

Юмор у тех, кто вернулся с войны, может быть черным и непонятным, но таким образом психика спасается от ужасов войны. Кстати, у гражданских это явление тоже присутствует.

Перед человеком также могут возникнуть экзистенциальные вопросы. Бывает очень трудно объяснить себе смысл происходящего и видеть будущее. Происходит переоценка жизни, своего места и роли.

Человек может нуждаться в поддержке, обсуждении собственных мнений с другими, и тогда важно его поддержать. В то же время нежелание идти на контакт в этот период также понятно. Следует серьезно отнестись к заявлениям человека о потере смысла жизни или высказываниях о самоубийстве.

При необходимости человек может обратиться к специалисту — и такое решение должно быть индивидуальным, а не по просьбе близких.

Сегодня в Украине немало профессиональных психологов, психотерапевтов, психиатров, имеющих опыт работы с разными группами населения (и с гражданскими, и с военными). Многие специалисты работают в качестве волонтеров, поэтому есть возможность пройти консультацию бесплатно.

Как подготовиться к возвращению военного

В стране, где происходят военные действия, каждому следует знать, как оказывать первую психологическую помощь в сложных ситуациях (обстрелы, бомбардировки, наблюдения или участие в определенном событии).

В Израиле, много лет живущем в состоянии возможной опасности, протоколу оказания первой психологической помощи обучают еще со школы. Основные его положения:

установить зрительный контакт (назвать себя, привлечь внимание так, чтобы человек тебя увидел, зафиксировал взгляд); инициировать действие (дыхательные упражнения, движение, ходьба и т.п.); предложить сделать выбор (так можно вернуть человеку способность быть субъектом. Пример: выбрать, что человек будет пить — воду или чай); восстановить цепь событий (связать ситуацию в единое целое: что было до, во время и после нее; человек фиксирует, что ситуация уже завершилась).

Таким образом, мы восстанавливаем способность к саморегуляции.

После переживания травматических событий человек не возвращается к обычной жизни быстро. Нужно дать ему время для восстановления. Также нет универсальных правил поддержки — целесообразно учитывать состояние человека, собственные возможности и реальные обстоятельства.

Единственным правилом является то, что не стоит лезть к человеку со своей помощью — лучше спросить, что ему действительно нужно. Отношения должны придавать человеку силы, давать ему тыл, удовлетворять потребности. Для этого важно остаться в диалоге друг с другом и уметь слышать.

Опыт войны уже изменил нас. Однако он может стать опорой для наших новых свершений при условии, если он будет усвоен и осмыслен.

Учитывая это, психологи выделяют понятие посттравматического роста как способности личности опираться на пережитый опыт для положительных изменений, развития в сложных для себя условиях и новых сферах.

Может меняться взгляд на себя, отношения с окружающими и смыслы человека. Иногда такие изменения бывают очень быстрыми и кардинальными, что заставляет нас беспокоиться. Поэтому терпение, чуткое отношение к ближнему, уважение к нему способствуют заживлению душевных ран.

Какие еще моменты стоит учесть тем, кто ждет близкого человека с фронта, мы рассказывали ранее — загляни в наш материал.

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