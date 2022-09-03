Чтобы чувствовали себя комфортно: как создать благоприятную психологическую атмосферу вернувшимся с фронта

Если в твоей семье есть военный или военная, который скоро вернутся с фронта — позаботься о психологической атмосфере дома. Она должна быть комфортной: с удовлетворением базовых потребностей и отсутствием жалости со стороны родственников. Смотри, как подготовить жилье и себя к возвращению военного (военной).

Как подготовиться к возвращению военного домой

Ты должен быть готов (-ва) эмоционально и физически. Первое, что нужно сделать, обеспечить базовые потребности — еда, вода, здоровый сон и гигиена. Создай все необходимые условия для этого.

У тебя может возникнуть желание “наверстать” упущенное, но не занимайся этим. Пищевое и эмоциональное перенасыщение только испортят отдых военным.

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Дай ему (ей) восстановить ресурсы и побыть в покое.

Ремонт или перестановка в доме может стать неудобной для тех, кто вернулся. Так что перед такими действиями лучше посоветоваться с ними.

Не меняй также и ваши ритуалы, которые были до войны. Это поможет быстрее адаптироваться.

Как разговаривать с военными

Правильная коммуникация — важнее чего-либо. Если к тебе вернулся военный (военная), забудь о жалостливых словах и клише типа “все будет хорошо”. Они не работают.

Также не следует называть их больными, несчастными и так далее. Каждый реагирует на события по-своему. Поэтому приуменьшать или преувеличивать чьи-то эмоции нельзя.

Лучше используй в общении слова, которые действительно поддержат: “Я рядом”, “Ты не один (а)”. Преодолевать трудности лучше всего вместе.

Чтобы подбодрить родного человека, радуйся жизни, ведь “кислым” лицом мало кого порадуешь. Не останавливай вашу жизнь.

Нужно понимать, что не каждый военный захочет делиться тем, что увидел на войне, поэтому не расспрашивай и не заставляй рассказывать об ужасных событиях.

Раньше мы рассказывали, каких фраз следует избегать во время разговора с военными.

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