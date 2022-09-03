Щоб почувалися комфортно: як створити сприятливу психологічну атмосферу тим, хто повернувся з фронту

Якщо у твоїй родині є військовий або військова, що незабаром повернуться з фронту — потурбуйся про психологічну атмосферу вдома. Вона має бути комфортною: із задоволенням базових потреб та відсутністю жалю з боку родичів. Дивись, як підготувати житло та себе до повернення військового (військової).

Як підготуватися до повернення військового додому

Ти маєш бути готовим(-ою) емоційно та фізично. Перше, що тобі потрібно зробити, забезпечити базові потреби — їжа, вода, здоровий сон та гігієна. Створи всі необхідні умови для цього.

В тебе може виникнути бажання “надолужити” пропущене, але не займайся цим. Харчове та емоційне перенасичення лише зіпсують відпочинок військовим.

Дай йому (їй) відновити ресурси та побути в спокої.

Ремонт або перестановка в будинку може бути незручною для тих, хто повернувся. Тож перед такими діями краще порадитися з ними.

Не змінюй також і ваші ритуали, які були до війни. Це допоможе швидше адаптуватися.

Як розмовляти з військовими

Правильна комунікація — важливіша за будь-що. Якщо до тебе повернувся військовий (військова), забудь про жалісливі слова та кліше типу “все буде добре”. Вони не дієві.

Також не варто називати їх хворими, нещасними тощо. Кожен реагує на події по-своєму. Тому применшувати або перебільшувати чиїсь емоції не можна.

Краще використовуй у спілкуванні слова, які дійсно підтримають: “Я поруч”, “Ти не сам(-а)”. Долати труднощі найліпше разом.

Щоб підбадьорити рідну людину, радій життю, адже “кислим” обличчям мало кого порадуєш. Не зупиняй ваше життя.

Потрібно розуміти, що не кожен військовий захоче ділитися тим, що побачив(-ла) на війні, тож не розпитуй та не змушуй розповідати про жахливі події.

Раніше ми розповідали, яких фраз варто уникати під час розмови з військовими.

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