Психологія

Щоб почувалися комфортно: як створити сприятливу психологічну атмосферу тим, хто повернувся з фронту

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 03 Вересня 2022, 10:00
Як підготуватися до повернення військового додому
Фото: Pexels

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