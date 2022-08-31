Ворог намагається “підкосити” психіку українців — як протидіяти та на що звертати увагу

Війна сильно підкосила кожного з нас. Особливо — в моральному, психологічному плані. Але українцям варто зрозуміти — цього ворог і прагне. Всі жахливі злочини, які російські військові чинили з нашим народом, всі дії російського народу направлені на винищення української нації.

І винищення не лише у фізичному плані — бо вбити всіх людей просто неможливо, а й морально знесилити, діяти на психіку українців та ламати наш характер.

Що робити, аби не дати себе зламати

Для початку варто зрозуміти, що саме на нас так сильно впливає. Найперше — це новини, які під час війни часто несуть жахливу інформацію, шокуючий контент.

Ми дивимося новини, аби контролювати ситуацію навколо.

Чому наш мозок шукає жахливу інформацію?

Наша свідомість сформувалася задовго до воєнних реалій, тож і теперішнє мозок намагається аналізувати за властивими правилами логіки: чим більше ми знатимемо про ворога та його дії, тим краще зможемо підготуватися, заховатися тощо.

Але це діє абсолютно не так.

Наше споглядання жахів навіть через фото може спричинити травму свідка — психологічне відхилення. Не варто розпочинати свій день з читання жахливих новин.

Як уберегти психіку від травм?

Передусім необхідно пам’ятати про інформаційну гігієну.

Виділяй час для перегляду новин. Це як із дітьми: дві години телефонних ігор цілком достатньо для дитячих очей та психіки, аби не завдати шкоди організму.

Не починай свій день з перегляду новин — поверни ранкову рутину до свого життя, виділяй час для догляду за собою, сніданку, і лише після цього гортай новинну стрічку.

І не закінчуй свій день новинами — роботи, новин, їжі у ліжку не повинно бути. Це правило діє не лише у воєнних реаліях.

Уникай джерел, які подають інформацію емоційно: шок-контент не вирішує жодної проблеми суспільства та твоєї особистої.

Знайди собі заняття для рук та душі — таке правило завжди допомагає при всіх життєвих негараздах.

Що робити з власними емоціями?

Найпоширенішими емоціями українців зараз є лють, злість та ненависть до росіян, їхньої влади та війська.

Серед всіх цих емоцій найкращою є злість — бо її можна правильно скерувати в необхідне русло.

Але небезпечними емоціями є жах та відчай — бо саме на ці дві емоції розраховує ворог, аби впливати на нашу свідомість. До того ж це знесилює та втомлює нас, не залишаючи сил на боротьбу.

Важливо знаходити час на спілкування з однодумцями, але не виснажувати себе та свого співбесідника розмовами про жахливе.

Також потрібно шукати та знаходити час для себе: читання літератури, вишивання, танці чи вокал, альпінізм чи перегляд улюбленої комедії, знайти себе у мистецтві чи… складанні пазлів. Гадаєш, це заняття для дітей? Прочитай наш матеріал та знайди хороший спосіб позбавлення стресу саме для себе!

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