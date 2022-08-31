Психологія

Ворог намагається “підкосити” психіку українців — як протидіяти та на що звертати увагу

Вікторія Мельник, редакторка сайту 31 Серпня 2022, 23:00
Як вберегти психіку
Фото: Unsplash

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