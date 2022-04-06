Шокуючі фото теж завдають травми. Що таке синдром свідка та як з ним впоратись

Останні кілька днів новини шокують. Те, що ми побачили у звільнених містах, відбирає мову та залишає порожнечу всередині. Хочеться плакати, дехто не можна спати вночі.

Варто пам’ятати, що отримати психологічну травму можна не лише за безпосередньої участі в екстремальних подіях.

Шокуючі фото та відео для людей зі слабкою нервовою системою теж можуть завдати травми.

Ми розповімо тобі, що таке синдром свідка і які стратегії можна використовувати, щоб прийти до тями після шокуючих новин.

Що таке синдром свідка

Психологічну травму, яку ми називаємо травмою свідка, провокує емоційна залученість у трагедію або попередня травма.

Наприклад, людині довелося бігти з рідного міста через війну і тепер, навіть у безпеці, вона не може спокійно спостерігати за руйнуваннями інших міст.

Ознаки синдрому свідка

Після перегляду новин людина яскраво уявляє, що це могло статися з нею чи її рідними. Фантазії настільки реальні, що викликають страх, тривогу, стан, близький до панічної атаки.

Безпорадність і сором за неможливість допомогти постраждалим або взагалі запобігти події. Провина за те, що людина вціліла.

Сильний гнів, мрії про помсту, бажання трощити речі.

Несподіваний спокій і порожнеча.

Наслідки травми можуть наздогнати не одразу, а через деякий час у вигляді тривоги, фобій, нав’язливих спогадів, жахливих сновидінь.

Як побороти синдром свідка

Якщо ти побачив(-ла) шокуючі кадри й тепер не знаєш, що робити, адже почуваєшся дуже погано морально, то радимо не розповсюджувати ці фото в себе на сторінках.

Повір, твої знайомі підписані на велику кількість новинних каналів.

Якщо вони вже бачили шокуючі кадри та отримали травму, своїми діями ти можеш посилити ефект.

А щоб висловити свої емоції, треба:

Писати про свої почуття у соцмережах, розмовляти з друзями. Трансформувати свої емоції.

Нагадати собі реальні факти: ЗСУ перейшли у наступ, нам допомагає весь світ, українці мають шалений дух патріотизму тощо.

Перетворити свій біль на дію: долучись до волонтерства, навіть якщо воно буде одноразовим. Приготувати щось смачне для тероборони, сусідів, сім’ї, друзів. Займатися фізичною активністю тощо.

Часто в екстрених ситуаціях люди губляться і не знають, що робити, й це може сильно їм зашкодити. Раніше ми розповідали, як впоратися з розгубленістю під час війни.