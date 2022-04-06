Шокуючі фото теж завдають травми. Що таке синдром свідка та як з ним впоратись

Останні кілька днів новини шокують. Те, що ми побачили у звільнених містах, відбирає мову та залишає порожнечу всередині. Хочеться плакати, дехто не можна спати вночі.
Варто пам’ятати, що отримати психологічну травму можна не лише за безпосередньої участі в екстремальних подіях.
Шокуючі фото та відео для людей зі слабкою нервовою системою теж можуть завдати травми.
Шокуючі фото та відео для людей зі слабкою нервовою системою теж можуть завдати травми.
Ми розповімо тобі, що таке синдром свідка і які стратегії можна використовувати, щоб прийти до тями після шокуючих новин.
Психологічну травму, яку ми називаємо травмою свідка, провокує емоційна залученість у трагедію або попередня травма.
Психологічну травму, яку ми називаємо травмою свідка, провокує емоційна залученість у трагедію або попередня травма.
Наприклад, людині довелося бігти з рідного міста через війну і тепер, навіть у безпеці, вона не може спокійно спостерігати за руйнуваннями інших міст.
Наслідки травми можуть наздогнати не одразу, а через деякий час у вигляді тривоги, фобій, нав’язливих спогадів, жахливих сновидінь.
Якщо ти побачив(-ла) шокуючі кадри й тепер не знаєш, що робити, адже почуваєшся дуже погано морально, то радимо не розповсюджувати ці фото в себе на сторінках.
Повір, твої знайомі підписані на велику кількість новинних каналів.
Якщо вони вже бачили шокуючі кадри та отримали травму, своїми діями ти можеш посилити ефект.
Якщо вони вже бачили шокуючі кадри та отримали травму, своїми діями ти можеш посилити ефект.
А щоб висловити свої емоції, треба:
Часто в екстрених ситуаціях люди губляться і не знають, що робити, й це може сильно їм зашкодити. Раніше ми розповідали, як впоратися з розгубленістю під час війни.