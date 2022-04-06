Шокирующие фото тоже травмируют — что такое синдром свидетеля и как с ним справиться

В последние несколько дней новости шокируют. То, что мы увидели в освобожденных городах, отбирает дар речи и оставляет пустоту внутри. Хочется плакать, некоторые не могут спать ночью.
Следует помнить, что получить психологическую травму можно не только при непосредственном участии в экстремальных событиях.
Шокирующие фото и видео для слабонервных тоже могут нанести травмы.
Шокирующие фото и видео для слабонервных тоже могут нанести травмы.
Мы расскажем тебе, что такое синдром свидетеля и какие стратегии можно использовать, чтобы прийти в себя после шокирующих новостей.
Психологическую травму, называемую травмой свидетеля, провоцирует эмоциональная вовлеченность в трагедию или предыдущая травма.
Психологическую травму, называемую травмой свидетеля, провоцирует эмоциональная вовлеченность в трагедию или предыдущая травма.
Например, человеку пришлось бежать из родного города из-за войны и теперь, даже в безопасности, он не может спокойно наблюдать за разрушением других городов.
Последствия травмы могут “догнать” не сразу, а спустя время в виде тревоги, фобий, навязчивых воспоминаний, ужасных сновидений.
Если ты увидел шокирующие кадры и теперь не знаешь, что делать, ведь чувствуешь себя очень плохо морально, советуем не распространять эти фото у себя на страницах.
Поверь, твои знакомые подписаны на множество новостных каналов.
Если они видели шокирующие кадры и получили травму, своими действиями ты можешь усилить эффект.
Если они видели шокирующие кадры и получили травму, своими действиями ты можешь усилить эффект.
А чтобы выразить свои эмоции нужно:
Часто в экстренных ситуациях люди теряются и не знают, что делать и это может им сильно повредить. Раньше мы рассказывали, как справиться с растерянностью во время войны.