Шокирующие фото тоже травмируют — что такое синдром свидетеля и как с ним справиться

В последние несколько дней новости шокируют. То, что мы увидели в освобожденных городах, отбирает дар речи и оставляет пустоту внутри. Хочется плакать, некоторые не могут спать ночью.

Следует помнить, что получить психологическую травму можно не только при непосредственном участии в экстремальных событиях.

Шокирующие фото и видео для слабонервных тоже могут нанести травмы.

Мы расскажем тебе, что такое синдром свидетеля и какие стратегии можно использовать, чтобы прийти в себя после шокирующих новостей.

Что такое синдром свидетеля

Психологическую травму, называемую травмой свидетеля, провоцирует эмоциональная вовлеченность в трагедию или предыдущая травма.

Например, человеку пришлось бежать из родного города из-за войны и теперь, даже в безопасности, он не может спокойно наблюдать за разрушением других городов.

Признаки синдрома свидетеля

После просмотра новостей человек ярко представляет, что это могло произойти с ним или его родными. Фантазии настолько реальны, что вызывают страх, тревогу, состояние, близкое к панической атаке.

Беспомощность и стыд за невозможность помочь пострадавшим или вообще предотвратить события. Вина за то, что человек уцелел.

Сильный гнев, мечты о мести, желание крушить вещи.

Неожиданный покой и пустота.

Последствия травмы могут “догнать” не сразу, а спустя время в виде тревоги, фобий, навязчивых воспоминаний, ужасных сновидений.

Как побороть синдром свидетеля

Если ты увидел шокирующие кадры и теперь не знаешь, что делать, ведь чувствуешь себя очень плохо морально, советуем не распространять эти фото у себя на страницах.

Поверь, твои знакомые подписаны на множество новостных каналов.

Если они видели шокирующие кадры и получили травму, своими действиями ты можешь усилить эффект.

А чтобы выразить свои эмоции нужно:

Писать о своих чувствах в соцсетях, разговаривать с друзьями. Трансформировать свои эмоции.

Напоминать себе о реальных фактах: ВСУ перешли в наступление, нам помогает весь мир, у украинцев неистовый дух патриотизма и т.д.

Превратить свою боль в действие: присоединиться к волонтерству, даже если оно будет одноразовым. Приготовить что-нибудь вкусное для терробороны, соседей, семьи, друзей. Заняться физической активностью и т.д.

Часто в экстренных ситуациях люди теряются и не знают, что делать и это может им сильно повредить. Раньше мы рассказывали, как справиться с растерянностью во время войны.