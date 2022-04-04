Растерянность сковывает мозг? Читай, как восстановить привычный ритм жизни во время войны

24 февраля украинцы почувствовали растерянность. Неожиданная война, необходимость адаптироваться к новым условиям жизни, незнание языка в другой стране, постоянная опасность — это не то, что мы планировали на 2022 год.

Многие до сих пор страдают от чувства неопределенности. Кандидат психологических наук и психотерапевт Наталия Портницкая рассказала, как настроиться на работу и вернуть ощущение контроля над своей жизнью.

Советы, как вернуться в рабочий ритм

Начинай с рутинных обязанностей . Они возвращают чувство контроля и отвлекают от тревожных мыслей.

. Они возвращают чувство контроля и отвлекают от тревожных мыслей. Минимизируй влияние мешающих факторов в течение рабочего дня. Выключи звук на телефоне, мобильный интернет и убери все лишнее со стола.

в течение рабочего дня. Выключи звук на телефоне, мобильный интернет и убери все лишнее со стола. Возвращайся к работе постепенно, начиная с нескольких часов в день. Вечером планируй и записывай задачи, которые нужно выполнить.

Установи четкие временные рамки рабочего времени . Зафиксируй часы работы, а также перерывы. Это касается фрилансеров, работающих онлайн.

. Зафиксируй часы работы, а также перерывы. Это касается фрилансеров, работающих онлайн. Делай более длительные и частые перерывы . Наверное, ты чувствуешь, как упала эффективность твоей работы. Однако это нормально, потому что во время войны организм бросает основные силы на борьбу со стрессом.

. Наверное, ты чувствуешь, как упала эффективность твоей работы. Однако это нормально, потому что во время войны организм бросает основные силы на борьбу со стрессом. Вычеркивай выполненные задачи — это дарит ощущение достигнутого результата.

Как пополнять свой внутренний ресурс

Отдыхай и гуляй на свежем воздухе по возможности. Как альтернатива, займись хобби: порисуй, почитай, помедитируй. Это “перенесет” тебя в мирную жизнь хоть на какое-то время, а также будет полезно тебе и твоим родным.

Важно продолжать ухаживать за собой и своей внешностью. Речь идет не о ярком макияже и эпатажных образах, а об опрятном достойном виде. Это усиливает уверенность в себе.

Поддерживай связь с родными и друзьями любыми средствами и улыбайся прохожим. Это работает зеркально и поддерживает других людей в это сложное время.

Не стесняйся подарить своему телу и душе небольшие радости. Например, купи себе вкусняшку или что-то из одежды.

Но не зацикливайся только на себе. Проводи время вместе с семьей. Это может быть любое занятие, которое можно сделать вместе: просмотр фильма, уборка, готовка, игры и т.д.

Спроси себя, что ты получишь, когда вернешься к привычной жизни, а также ради чего продолжаешь борьбу. Самое страшное — это потерять смысл жизни. Так что регулярно напоминай себе, какие ценности ты исповедуешь и что для тебя самое главное.

Война разделила нашу жизнь на до и после. Многие не были к ней морально готовы. Держи чеклист для проверки, справляешься ли ты с испытаниями войны.