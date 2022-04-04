Растерянность сковывает мозг? Читай, как восстановить привычный ритм жизни во время войны

24 февраля украинцы почувствовали растерянность. Неожиданная война, необходимость адаптироваться к новым условиям жизни, незнание языка в другой стране, постоянная опасность — это не то, что мы планировали на 2022 год.
Многие до сих пор страдают от чувства неопределенности. Кандидат психологических наук и психотерапевт Наталия Портницкая рассказала, как настроиться на работу и вернуть ощущение контроля над своей жизнью.
Отдыхай и гуляй на свежем воздухе по возможности. Как альтернатива, займись хобби: порисуй, почитай, помедитируй. Это “перенесет” тебя в мирную жизнь хоть на какое-то время, а также будет полезно тебе и твоим родным.
Важно продолжать ухаживать за собой и своей внешностью. Речь идет не о ярком макияже и эпатажных образах, а об опрятном достойном виде. Это усиливает уверенность в себе.
Поддерживай связь с родными и друзьями любыми средствами и улыбайся прохожим. Это работает зеркально и поддерживает других людей в это сложное время.
Не стесняйся подарить своему телу и душе небольшие радости. Например, купи себе вкусняшку или что-то из одежды.
Но не зацикливайся только на себе. Проводи время вместе с семьей. Это может быть любое занятие, которое можно сделать вместе: просмотр фильма, уборка, готовка, игры и т.д.
Спроси себя, что ты получишь, когда вернешься к привычной жизни, а также ради чего продолжаешь борьбу. Самое страшное — это потерять смысл жизни. Так что регулярно напоминай себе, какие ценности ты исповедуешь и что для тебя самое главное.
Война разделила нашу жизнь на до и после. Многие не были к ней морально готовы. Держи чеклист для проверки, справляешься ли ты с испытаниями войны.