Розгубленість сковує мозок? Читай, як відновити звичний ритм життя під час війни 

24 лютого українці відчули розгубленість. Неочікувана війна, потреба адаптуватися до нових умов життя, незнання мови в іншій країні, постійна небезпека — це точно не те, що ми планували на 2022 рік.

Багато хто й досі страждає від почуття невизначеності. Кандидатка психологічних наук та психотерапевтка Наталія Портницька розповіла, як налаштуватися на роботу та повернути відчуття контролю над своїм життям.

Поради, як повернутися до робочого ритму

Починай з рутинних обов’язків. Вони повертають відчуття контролю та відволікають від тривожних думок.

Мінімізуй вплив чинників, які заважають , протягом робочого дня. Вимкни звук на телефоні, мобільний інтернет та прибери все зайве зі столу.

, протягом робочого дня. Вимкни звук на телефоні, мобільний інтернет та прибери все зайве зі столу. Повертайся до роботи поступово , починаючи з кількох годин на день. Звечора плануй та записуй завдання, які треба виконати.

, починаючи з кількох годин на день. Звечора плануй та записуй завдання, які треба виконати. Встанови чіткі часові межі робочого дня . Зафіксуй години роботи, а також перерви. Це стосується фрилансерів, які працюють онлайн.

. Зафіксуй години роботи, а також перерви. Це стосується фрилансерів, які працюють онлайн. Роби триваліші та частіші перерви . Мабуть, ти відчуваєш, як впала ефективність твоєї роботи. Проте це нормально, бо під час війни організм кидає основні сили на боротьбу зі стресом.

. Мабуть, ти відчуваєш, як впала ефективність твоєї роботи. Проте це нормально, бо під час війни організм кидає основні сили на боротьбу зі стресом. Викреслюй виконані завдання — це дарує відчуття досягнутого результату.

Як поповнювати свій внутрішній ресурс

Відпочивай та гуляй на свіжому повітрі за можливості. Як альтернатива, займися хобі: помалюй, почитай, помедитуй. Це “перенесе” тебе у мирне життя хоч на деякий час, а також буде корисним для тебе та твоїх рідних.

Важливо продовжувати доглядати за собою та своєю зовнішністю. Йдеться не про яскравий макіяж та епатажні образи, а про охайний гідний вигляд. Це посилює впевненість у собі.

Підтримуй зв’язок з рідними та друзями будь-якими засобами й усміхайся перехожим. Це працює дзеркально та підтримує інших людей у цей складний час.

Не соромся подарувати своєму тілу та душі невеличкі радощі. Наприклад, купи собі смаколик або ж щось із одягу.

Але не зациклюйся лише на собі. Проводь час разом з родиною. Це може бути будь-яке заняття, яке ви можете зробити разом: перегляд фільму, прибирання, готування, ігри тощо.

Запитай себе, що ти отримаєш, коли повернешся до звичного життя, а також заради чого ти продовжуєш боротьбу. Найстрашніше — це втратити сенс життя. Тож регулярно нагадуй собі, які цінності ти сповідуєш та що для тебе найголовніше.

Війна поділила наше життя на до та після. Багато хто не був до неї морально готовим. Тримай чекліст для перевірки, чи пораєшся ти з випробуваннями війни.