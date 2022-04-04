Розгубленість сковує мозок? Читай, як відновити звичний ритм життя під час війни 

24 лютого українці відчули розгубленість. Неочікувана війна, потреба адаптуватися до нових умов життя, незнання мови в іншій країні, постійна небезпека — це точно не те, що ми планували на 2022 рік.
Багато хто й досі страждає від почуття невизначеності. Кандидатка психологічних наук та психотерапевтка Наталія Портницька розповіла, як налаштуватися на роботу та повернути відчуття контролю над своїм життям.
Починай з рутинних обов’язків. Вони повертають відчуття контролю та відволікають від тривожних думок.
Відпочивай та гуляй на свіжому повітрі за можливості. Як альтернатива, займися хобі: помалюй, почитай, помедитуй. Це “перенесе” тебе у мирне життя хоч на деякий час, а також буде корисним для тебе та твоїх рідних.
Важливо продовжувати доглядати за собою та своєю зовнішністю. Йдеться не про яскравий макіяж та епатажні образи, а про охайний гідний вигляд. Це посилює впевненість у собі.
Підтримуй зв’язок з рідними та друзями будь-якими засобами й усміхайся перехожим. Це працює дзеркально та підтримує інших людей у цей складний час.
Не соромся подарувати своєму тілу та душі невеличкі радощі. Наприклад, купи собі смаколик або ж щось із одягу.
Але не зациклюйся лише на собі. Проводь час разом з родиною. Це може бути будь-яке заняття, яке ви можете зробити разом: перегляд фільму, прибирання, готування, ігри тощо.
Запитай себе, що ти отримаєш, коли повернешся до звичного життя, а також заради чого ти продовжуєш боротьбу. Найстрашніше — це втратити сенс життя. Тож регулярно нагадуй собі, які цінності ти сповідуєш та що для тебе найголовніше.
Війна поділила наше життя на до та після. Багато хто не був до неї морально готовим. Тримай чекліст для перевірки, чи пораєшся ти з випробуваннями війни.