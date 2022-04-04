Дякуй, що живий! Як підтримати, щоб не нашкодити, і чого казати точно не треба

Зараз нелегко всім. І часто виникає потреба підтримати людей, до яких ми небайдужі. Хтось важко приймає допомогу, хтось закривається в собі. Але допомога й сильне плече поряд потрібні кожному.
Про те, як підтримати, щоб нікому не нашкодити, розповіла мотиваційна ораторка Алла Клименко.
Для того щоб підтримати людину, використовуйте прості фрази: я тебе чую, я тебе розумію, я тебе приймаю, мені важливо те, що ти говориш, я визнаю твої почуття, я визнаю твою складну ситуацію, я готовий бути в ній з тобою.
Зараз важко всім, і багато людей вдаються до некоректних порівнянь.
Подібні фрази мало кого зможуть заспокоїти. Тож наступна порада: не заперечуйте почуття іншої людини. Своїми порівняннями ви ніби даєте їй чи йому зрозуміти, що їхні хвилювання, тривоги, почуття хибні.
Замість цього краще допоможіть людині прожити почуття, які вона відчуває.
Для цього: проявляйте почуття, віддзеркалюйте і розділяйте їх, покажіть людині, що чуєте її. Дайте людині право на її почуття чи емоції.
Висловити це можна фразами:
Проявіть емпатію. Зараз надважливо почути людину і допомогти їй пережити біль та відпустити його. Не повчайте, залиште власну мудрість при собі.
Краще не використовуйте такі фрази:
У ситуації, що склалася, краще не використовувати клішовані фрази на кшталт зберися або тримайся. Адже підсвідомо вони кажуть людині, що та має вирішувати все самотужки; що ви відмовляєтесь їй допомагати.
Замість цього краще питати в людини:
Тут усе просто: визнавайте ситуацію, в якій опинилася людина; слухайте; співчувайте.
Коли людині погано, найгірше, що можна зробити — вкотре нагадати їй про це. Зробити це нескладно фразами типу: “який неймовірний жах!”, “а знаєш, що ще може бути після цього” тощо.
Зараз нелегко всім. Намагайтеся не сіяти паніку, а бути підтримкою і плечем.
Частіше питайте: як ти почуваєшся? як справляєшся?
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як заспокоїти людину в істериці.