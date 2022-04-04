Дякуй, що живий! Як підтримати, щоб не нашкодити, і чого казати точно не треба

Зараз нелегко всім. І часто виникає потреба підтримати людей, до яких ми небайдужі. Хтось важко приймає допомогу, хтось закривається в собі. Але допомога й сильне плече поряд потрібні кожному.

Про те, як підтримати, щоб нікому не нашкодити, розповіла мотиваційна ораторка Алла Клименко.

Як висловити підтримку

Прості фрази

Для того щоб підтримати людину, використовуйте прості фрази: я тебе чую, я тебе розумію, я тебе приймаю, мені важливо те, що ти говориш, я визнаю твої почуття, я визнаю твою складну ситуацію, я готовий бути в ній з тобою.

Не заперечуйте почуття іншої людини

Зараз важко всім, і багато людей вдаються до некоректних порівнянь.

Не все так погано, і взагалі ти в безпеці, не вигадуй! Радіти треба.

Люди он в укриттях сидять, а хтось з Ірпеня тікав кілька діб, а ти тут жалієшся!

Подібні фрази мало кого зможуть заспокоїти. Тож наступна порада: не заперечуйте почуття іншої людини. Своїми порівняннями ви ніби даєте їй чи йому зрозуміти, що їхні хвилювання, тривоги, почуття хибні.

Допоможіть прожити почуття

Замість цього краще допоможіть людині прожити почуття, які вона відчуває.

Для цього: проявляйте почуття, віддзеркалюйте і розділяйте їх, покажіть людині, що чуєте її. Дайте людині право на її почуття чи емоції.

Висловити це можна фразами:

Мені дуже шкода, що це сталося.

Я дуже співчуваю.

Я розділяю твій біль тощо.

Не час для філософії та повчань

Проявіть емпатію. Зараз надважливо почути людину і допомогти їй пережити біль та відпустити його. Не повчайте, залиште власну мудрість при собі.

Краще не використовуйте такі фрази:

Все це не просто так.

Це велика політика, в якій ми лише пішаки.

Навчись ставитись до всього спокійно, випромінюй світло та любов.

Заклики, які не допоможуть

У ситуації, що склалася, краще не використовувати клішовані фрази на кшталт зберися або тримайся. Адже підсвідомо вони кажуть людині, що та має вирішувати все самотужки; що ви відмовляєтесь їй допомагати.

Замість цього краще питати в людини:

Як я можу тебе підтримати?

Що я можу для тебе зробити?

Чи можу я чимось тобі допомогти?

Будьте уважними

Тут усе просто: визнавайте ситуацію, в якій опинилася людина; слухайте; співчувайте.

Не підсилюйте проблему

Коли людині погано, найгірше, що можна зробити — вкотре нагадати їй про це. Зробити це нескладно фразами типу: “який неймовірний жах!”, “а знаєш, що ще може бути після цього” тощо.

Цікавтесь самопочуттям людини

Зараз нелегко всім. Намагайтеся не сіяти паніку, а бути підтримкою і плечем.

Частіше питайте: як ти почуваєшся? як справляєшся?



Нагадаємо, раніше ми розповідали, як заспокоїти людину в істериці.