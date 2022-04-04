Благодари, что жив остался! Как поддержать, чтобы не навредить, и чего говорить точно не нужно

Сейчас всем нелегко. И часто возникает необходимость поддержать людей, которые нам небезразличны. Кто-то тяжело принимает помощь, кто-то закрывается в себе. Однако поддержка и сильное плечо рядом нужны каждому.

О том, как поддержать, чтобы никому не навредить, рассказала мотивационный оратор Алла Клименко.

Как правильно поддержать

Простые фразы

Для того чтобы поддержать человека, используйте простые фразы: я тебя слышу, я тебя понимаю, я тебя принимаю, мне важно то, что ты говоришь, я признаю твои чувства, я признаю твою сложную ситуацию, я готов быть в ней с тобой.

Не отрицайте чувств другого человека

Сейчас тяжело всем, и многие прибегают к некорректным сравнениям.

Не все так плохо, и вообще ты в безопасности, не придумывай! Радоваться надо.

Люди в убежищах сидят без света, а кто-то из Ирпеня бежал несколько суток, а ты тут жалуешься!

Подобные фразы мало кого смогут успокоить. Поэтому следующий совет таков: не отрицайте чувства другого человека. Своими сравнениями вы будто даете ей или ему понять, что волнения, тревоги, чувства этого человека ошибочны, неправильны.

Помогите прожить чувства

Вместо этого лучше помогите человеку прожить чувства, которые он испытывает.

Для этого: проявляйте чувства, отражайте и разделяйте их, покажите человеку, что слышите его. Дайте человеку право на его чувства или эмоции.

Выразить это можно фразами:

Мне очень жаль, что это произошло.

Я очень сочувствую.

Я разделяю твою боль и т.д.

Не время для философии и поучений

Проявите эмпатию. Сейчас очень важно услышать человека и помочь ему пережить боль, отпустить ее. Не учите, оставьте собственную мудрость себе.

Лучше не используйте следующие фразы:

Всё это не просто так.

Это большая политика, в которой мы только пешки.

Научись относиться ко всему спокойно, излучай свет и любовь.

Фразы, которые не помогут

В сложившейся ситуации лучше не использовать клишированные фразы вроде соберись или держись. Ведь подсознательно они говорят человеку, что он должен решать все своими силами; что вы отказываетесь ей или ему помогать.

Вместо этого лучше спросить у человека:

Как я могу тебя поддержать?

Что я могу для тебя сделать?

Могу ли я чем-нибудь тебе помочь?

Будьте внимательны

Здесь все просто: признайте ситуацию, в которой оказался человек; слушайте; сочувствуйте.

Не усугубляйте проблему

Когда человеку плохо, худшее, что можно сделать — снова напомнить ему об этом. Сделать это несложно фразами типа “каков невероятный ужас!”, “а знаешь, что еще может быть после этого” и т.д.

Интересуйтесь самочувствием человека

Сейчас нелегко всем. Старайтесь не сеять панику, а быть поддержкой и плечом.

Чаще спрашивайте: как ты чувствуешь себя? Как справляешься?

Напомним, ранее мы рассказывали, как успокоить человека в истерике.