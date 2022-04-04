Благодари, что жив остался! Как поддержать, чтобы не навредить, и чего говорить точно не нужно

Сейчас всем нелегко. И часто возникает необходимость поддержать людей, которые нам небезразличны. Кто-то тяжело принимает помощь, кто-то закрывается в себе. Однако поддержка и сильное плечо рядом нужны каждому.
О том, как поддержать, чтобы никому не навредить, рассказала мотивационный оратор Алла Клименко.
Для того чтобы поддержать человека, используйте простые фразы: я тебя слышу, я тебя понимаю, я тебя принимаю, мне важно то, что ты говоришь, я признаю твои чувства, я признаю твою сложную ситуацию, я готов быть в ней с тобой.
Сейчас тяжело всем, и многие прибегают к некорректным сравнениям.
Подобные фразы мало кого смогут успокоить. Поэтому следующий совет таков: не отрицайте чувства другого человека. Своими сравнениями вы будто даете ей или ему понять, что волнения, тревоги, чувства этого человека ошибочны, неправильны.
Вместо этого лучше помогите человеку прожить чувства, которые он испытывает.
Для этого: проявляйте чувства, отражайте и разделяйте их, покажите человеку, что слышите его. Дайте человеку право на его чувства или эмоции.
Выразить это можно фразами:
Проявите эмпатию. Сейчас очень важно услышать человека и помочь ему пережить боль, отпустить ее. Не учите, оставьте собственную мудрость себе.
Лучше не используйте следующие фразы:
В сложившейся ситуации лучше не использовать клишированные фразы вроде соберись или держись. Ведь подсознательно они говорят человеку, что он должен решать все своими силами; что вы отказываетесь ей или ему помогать.
Вместо этого лучше спросить у человека:
Здесь все просто: признайте ситуацию, в которой оказался человек; слушайте; сочувствуйте.
Когда человеку плохо, худшее, что можно сделать — снова напомнить ему об этом. Сделать это несложно фразами типа “каков невероятный ужас!”, “а знаешь, что еще может быть после этого” и т.д.
Сейчас нелегко всем. Старайтесь не сеять панику, а быть поддержкой и плечом.
Чаще спрашивайте: как ты чувствуешь себя? Как справляешься?
Напомним, ранее мы рассказывали, как успокоить человека в истерике.