Как успокоить человека, у которого истерика? Простые и действенные шаги

В условиях войны стресс – наш постоянный спутник. Но порой случается непоправимое, и психика человека не выдерживает. В таком случае потерпевший может оцепенеть или наоборот — впасть в истерику.
Как помочь преодолеть шок и как успокоить человека, у которого истерика, рассказываем далее.
5. Спрашивать простые вещи: где мы сейчас находимся, как зовут и т.д.
Это нужно, чтобы привести человека в шоковом состоянии в чувство.
6. Напоить теплым чаем с сахаром.
Во время стресса в больших количествах вырабатываются гормоны кортизол и адреналин. Чай с сахаром позволит вывести с мочей излишки этих вредных гормонов.
7. Взять человека за руку (если вы близки).
Это обеспечит чувство присутствия.
Шоковые ситуации имеют и другие последствия. В частности, часто встречается посттравматическое расстройство – что это такое и почему возникает, читай по ссылке.