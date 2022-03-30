Как успокоить человека, у которого истерика? Простые и действенные шаги

В условиях войны стресс – наш постоянный спутник. Но порой случается непоправимое, и психика человека не выдерживает. В таком случае потерпевший может оцепенеть или наоборот — впасть в истерику.

Как помочь преодолеть шок и как успокоить человека, у которого истерика, рассказываем далее.

7 простых шагов, как успокоить человека

Быть рядом и транслировать спокойствие. Отвести человека в укромное место. Это может быть уголок в квартире или бомбоубежище. Максимально изолировать потерпевшего от других людей. Дать человеку выговориться, слушать его или ее внимательно (если потерпевший(-ая) в этом нуждается).

5. Спрашивать простые вещи: где мы сейчас находимся, как зовут и т.д.

Это нужно, чтобы привести человека в шоковом состоянии в чувство.

6. Напоить теплым чаем с сахаром.

Во время стресса в больших количествах вырабатываются гормоны кортизол и адреналин. Чай с сахаром позволит вывести с мочей излишки этих вредных гормонов.

7. Взять человека за руку (если вы близки).

Это обеспечит чувство присутствия.

Шоковые ситуации имеют и другие последствия. В частности, часто встречается посттравматическое расстройство – что это такое и почему возникает, читай по ссылке.