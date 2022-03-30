Як заспокоїти людину, в якої істерика? Прості та дієві кроки

В умовах війни стрес — наш постійний товариш. Але інколи стається найжахливіше, і психіка людини не витримує. У такому випадку потерпілий може заціпеніти або ж навпаки — впасти в істерику.
Як тоді допомогти подолати шоковий стан та як заспокоїти людину, в якої істерика, розповідаємо далі.
5. Запитувати прості речі: де ми зараз знаходимося, як звати тощо.
Це потрібно, аби привести до тями людину в шоковому стані.
6. Дати теплого чаю з цукром.
Під час стресу у великих кількостях виробляються гормон кортизол та адреналін. Чай з цукром дозволить вивести з сечею надлишки цих шкідливих гормонів.
7. Взяти за руку (якщо ви близькі).
Це забезпечить відчуття присутності.
Шокові ситуації мають й інші наслідки. Зокрема, посттравматичний розлад – що це таке та чому виникає читай за посиланням.