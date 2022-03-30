Як заспокоїти людину, в якої істерика? Прості та дієві кроки

В умовах війни стрес — наш постійний товариш. Але інколи стається найжахливіше, і психіка людини не витримує. У такому випадку потерпілий може заціпеніти або ж навпаки — впасти в істерику.

Як тоді допомогти подолати шоковий стан та як заспокоїти людину, в якої істерика, розповідаємо далі.

7 простих кроків, як заспокоїти людину

Бути поряд і транслювати спокій. Відвести людину в затишне місце. Це може бути куток у квартирі чи бомбосховищі. Максимально ізолювати потерпілого від інших людей. Дати людині виговоритися, слухати її уважно (якщо потерпілий(-а) цього потребує).

5. Запитувати прості речі: де ми зараз знаходимося, як звати тощо.

Це потрібно, аби привести до тями людину в шоковому стані.

6. Дати теплого чаю з цукром.

Під час стресу у великих кількостях виробляються гормон кортизол та адреналін. Чай з цукром дозволить вивести з сечею надлишки цих шкідливих гормонів.

7. Взяти за руку (якщо ви близькі).

Це забезпечить відчуття присутності.

Шокові ситуації мають й інші наслідки. Зокрема, посттравматичний розлад – що це таке та чому виникає читай за посиланням.