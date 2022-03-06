Поради

“Після пережитого у мами ступор, вона наче не в цьому світі. Як їй допомогти?”

Відповідає
карпачев
Дмитро Карпачов

Дитячий психолог, телеведучий

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 06 Березня 2022, 08:00
Ступор, шок, розпач
Фото: Pexels

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Поради

“Після пережитого у мами ступор, вона наче не в цьому світі. Як їй допомогти?”
Відповідає
карпачев
Дмитро Карпачов
Дитячий психолог, телеведучий

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