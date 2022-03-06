Советы

“После пережитого у мамы ступор, она словно не в этом мире. Как ей помочь?”

Отвечает
карпачев
Дмитрий Карпачов

Детский психолог, телеведущий

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 06 марта 2022, 08:00
Ступор, шок, розпач
Фото: Pexels

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Советы

“После пережитого у мамы ступор, она словно не в этом мире. Как ей помочь?”
Отвечает
карпачев
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Детский психолог, телеведущий

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