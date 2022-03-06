“После пережитого у мамы ступор, она словно не в этом мире. Как ей помочь?”

Детский психолог, телеведущий
Это называется шоковая психологическая травма (ШПТ). Она возникает у участников или тех, на чьих глазах произошла психотравмирующая ситуация.
Признаки ШТП: человек впадает в ступор, выглядит дезориентированным и беспомощным.
Нужно убедиться, что на ваше присутствие как-то реагируют, вас видят и слышат. Для этого необходимо вовлечь человека во взаимодействие с вами.
Спросите: “Как тебя зовут?”. Попросите кивнуть, если человек вас слышит или сжать вашу руку в ответ.
Здесь важно показать человеку, что он не один, что он справится и вы ему в этом поможете.
Говорите простые, но важные слова: Я рядом, я здесь, ты молодец, мы вместе.
На этом этапе важно переключить внимание с эмоциональных переживаний и активировать рациональное мышление.
Спросите у человека, обратившись к нему по имени, его дату рождения, где он живет, какой сегодня день, что произошло и кто был рядом.
Вам необходимо снизить дезориентацию и растерянность, обозначив реальное состояние дел и действия, которые необходимо предпринять.
Расскажите человеку, что сейчас взорвался снаряд (если это так), говорите: “Ты жив(-а)”, “Сейчас нужно идти в укрытие”.
На этом этапе очень важно вернуть человеку способность заботиться о себе самостоятельно.
Не делайте то, что человек может выполнить сам. Используйте вместо просьб повелительное наклонение, то есть не просите, а приказывайте. Например: “Налей себе воды и выпей”, “Возьми ребенка за руку”, “Застегни куртку”.
Постепенно это поможет пострадавшему вернуться в обычное состояние.
Надеюсь, это вам никогда не пригодится.
Напомним, ранее мы писали про посттравматическое расстройство: почему возникает и как его лечить.