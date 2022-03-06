“После пережитого у мамы ступор, она словно не в этом мире. Как ей помочь?”

Это называется шоковая психологическая травма (ШПТ). Она возникает у участников или тех, на чьих глазах произошла психотравмирующая ситуация.

Признаки ШТП: человек впадает в ступор, выглядит дезориентированным и беспомощным.

Как помочь?

Установить контакт

Нужно убедиться, что на ваше присутствие как-то реагируют, вас видят и слышат. Для этого необходимо вовлечь человека во взаимодействие с вами.

Спросите: “Как тебя зовут?”. Попросите кивнуть, если человек вас слышит или сжать вашу руку в ответ.

Оказать поддержку

Здесь важно показать человеку, что он не один, что он справится и вы ему в этом поможете.

Говорите простые, но важные слова: Я рядом, я здесь, ты молодец, мы вместе.

Рационализируйте

На этом этапе важно переключить внимание с эмоциональных переживаний и активировать рациональное мышление.

Спросите у человека, обратившись к нему по имени, его дату рождения, где он живет, какой сегодня день, что произошло и кто был рядом.

Постройте мостик к реальности

Вам необходимо снизить дезориентацию и растерянность, обозначив реальное состояние дел и действия, которые необходимо предпринять.

Расскажите человеку, что сейчас взорвался снаряд (если это так), говорите: “Ты жив(-а)”, “Сейчас нужно идти в укрытие”.

Активация автономности

На этом этапе очень важно вернуть человеку способность заботиться о себе самостоятельно.

Не делайте то, что человек может выполнить сам. Используйте вместо просьб повелительное наклонение, то есть не просите, а приказывайте. Например: “Налей себе воды и выпей”, “Возьми ребенка за руку”, “Застегни куртку”.

Постепенно это поможет пострадавшему вернуться в обычное состояние.

Надеюсь, это вам никогда не пригодится.

Напомним, ранее мы писали про посттравматическое расстройство: почему возникает и как его лечить.