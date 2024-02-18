“Прятать слезы или плакать вместе: стоит ли маме показывать свою эмоциональную уязвимость детям?”

“Наконец-то уложила ребенка, можно выплакаться”. Такие реплики иногда встречаются в родительских группах в соцсетях, где мамы обсуждают свою жизнь во время полномасштабной войны.

Нередко женщины живут с убеждением, что плакать перед детьми недопустимо. Они считают, что показывать свою слабость — значит разрушать свой авторитет в глазах ребенка. Или не хотят пугать или огорчать детей.

В таких ситуациях матери держат себя в руках до последнего и в конце концов загоняют себя в кризисные состояния или скрывают слезы. Но действительно ли ребенку не следует видеть заплаканную маму? И что делать, если ты боишься испугать малышей, но больше не можешь сдерживаться, объяснила Роксане Рублевской психолог фонда Голоса детей Юлия Мицна.

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Мама может плакать, и это нормально

В период войны наши психологические ресурсы часто иссякают. Будем откровенны, причин для слез у женщин сейчас слишком много: волнение за мужа в ВСУ, тревога за детей во время обстрелов, ухудшение финансового состояния, страшные новости, неопределенность, бесконечное чувство опасности. А у многих — вынужденный переезд, изменение круга общения и многое другое.

Мама может плакать, испытывая личные трудности или чувствуя тяжесть от ответственности за детей и их безопасность. Иногда и без видимой конкретной причины: в некоторых случаях частые слезы являются индивидуальной особенностью нервной системы и эмоциональной регуляцией матери.

Важно понимать, что эмоциональная уязвимость не всегда указывает на депрессию или инфантильность. Слезы в целом — это нормальная природная реакция на стресс. Это должны понимать как мама, так и ребенок.

Более того, способность матери открыто выражать свои чувства может даже укреплять связь с ребенком.

Почему маме следует не скрывать свои слезы

Научить ребенка понимать и принимать свои эмоции и при этом не осуждать себя за них — одна из важных задач, стоящих перед родителями. Ребенок, который будет видеть, что мама не стесняется своих слез, и сам будет понимать, что эмоции — это нормально. Ведь как ребенок поймет, что выражать эмоции из-за слез не стыдно, если мама никогда этого не делает? Более того, у него не сложится вредной ассоциации, что слезы — прерогатива детей, а по мере произрастания их надо подавлять. Законсервированная негативная эмоция — все равно чувствуется. Вы будете раздражены и агрессивны. А дети всегда чувствуют настроение родителей и могут винить в нем себя. Слезы мамы, которые она может прокомментировать, даже усилят ощущение безопасности у ребенка, ведь он поймет, что происходит. В противном случае он будет видеть, что мама злится, тревожится, или унывает: и будет чувствовать свою вину. Этот негатив не будет произнесен и приведет к недоразумениям. Если женщина часто сдерживает слезы, то это может вылиться в проблемы: и эмоциональные, и физические. Невыраженные эмоции могут вызвать состояния тревоги, агрессии или депрессии, а физическое напряжение — мышечные судороги, головные боли, вегетативные расстройства, бессонницу.

Следовательно, плакать можно. Но важно — объяснять это ребенку доступными ему словами. Твои объяснения должны соответствовать возрасту ребенка, чтобы не травмировать его психику, а только снять его собственное беспокойство вашим состоянием.

Не нужно катастрофизировать событие. Лучше рассказать, что слезы мамы — реакция на тяжелое событие. Необходимо показывать детям пример того, как взрослый испытывает сложные чувства и справляется с ними.

Объяснения маминых слез могут выглядеть так:

Иногда люди плачут, когда им тяжело. Сегодня мама чувствует грусть/боль/тревогу, но это не твоя вина. Я люблю тебя, и все будет хорошо.

Когда я очень устала, слезы помогают мне почувствовать себя лучше. Благодарю тебя за то, что ты рядом. Ты защитник моего сердца.

Маме сейчас больно из-за ______, но все скоро устроится. Дай-ка я тебя обниму.

А вот так лучше не отвечать, чтобы не травмировать ребенка:

Это из-за тебя мама всегда плачет, ты постоянно меня доводишь до слез!

Ты никого не любишь, не жалеешь, тебе все равно на мать!

Оставь меня в покое, сейчас не до тебя, разве не видишь, что мне плохо?!

Не важно, почему я плачу. Ты еще маленький, все равно не поймешь.

Даже если ребенок сокрушится вместе с вами, это естественная реакция на неприятную ситуацию. Однако она будет расти с мыслью, что своевременно выражать эмоции в кругу ближайших является нормой. Это научит ребенка эмпатии, поддержке, будет способствовать доверию к маме.

Исключением могут быть моменты угрозы жизни и здоровью, в которые взрослый должен взять себя в руки и быть собранным. Навык управлять своим эмоциональным состоянием в ситуации может спасти жизнь, ведь человек сохраняет способность быстро реагировать.

Как себе помочь

Впрочем, слезы не единственный способ преодолеть стресс и привести в норму свое психологическое состояние. С этим могут справиться техники для быстрого успокоения. Они помогают уравновесить свою психику через дыхание и физические движения.

Вот несколько таких техник:

Свеча – цветок — техника, которая расслабит и поможет восстановить покой из-за глубокого дыхания. Представьте, что вы держите в одной руке приятно пахнущий цветок. В другой — свечу. Медленно сделай вдох через ночь и вообрази, что чувствуешь запах цветка. Медленно сделай ртом выдох, словно задуваешь свечу. Повтори упражнение три-пять раз, не торопясь.

Напрягись – выдохни — упражнение быстро снижает уровень страха или тревоги. На выдохе следует напрячь все тело, чтобы прожить эмоцию. На выдохе расслабиться, отпустив ее. Продолжай в течение двух минут.

Муравейник активизирует внимание на теле, переключая фокус из неприятных эмоций или мыслей. Представь, что ты встаешь на муравейник и что по вам ползают муравьи. Начни быстро встряхивать их со своего тела путем легкого постукивания или симуляцией очищения.

Потягушки следует делать одну-две минуты и не только после сна, но когда ты переживаешь кризисные эмоциональные состояния. В момент стресса мышцы спазмированы, и от этого тревожность только увеличивается. Растягиваясь, ты возвращаешь мышцы в нормальное состояние, что способствует быстрому успокоению.

Стабилизация эмоционального состояния — это ответственность взрослого. Если уязвимость усугубляется, мешает рутине и воспитанию ребенка, следует обратиться за помощью к психологу.

Мама может быть ослаблена в тот или иной период своей жизни, но это не снимает с нее ответственность за ребенка. Каждая женщина может попросить о помощи, ведь пойти на психотерапию — первый шаг к решению проблемы.

Следует понимать, что особенно во время войны ребенок будет постоянно задавать неудобные вопросы и важно, чтобы даже сквозь слезы мамы, он слышал ответы, свидетельствующие о защите и безопасности.

Также раньше мы рассказывали, как общаться с ребенком, когда отец или мама на фронте.

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