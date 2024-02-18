Советы
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“Прятать слезы или плакать вместе: стоит ли маме показывать свою эмоциональную уязвимость детям?”

Отвечает
Юлія Міцна
Юлия Мицная

Психолог фонда Голоса детей

Даниэла Долотова, журналист сайта 18 февраля 2024, 19:00
эмоциональная уязвимость
Фото: Unsplash

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Юлія Міцна
Юлия Мицная
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