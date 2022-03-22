Как общаться с ребенком, когда папа или мама на фронте. Десять советов от психолога Марии Гички-Сидор

Как общаться с ребенком, когда кто-нибудь из родителей находится на фронте. Как формировать ежедневную рутину. Почему не стоит отказываться от довоенных традиций и позволять больше радости.

Совместно с психологом Марией Гичкой Сидор мы записали десять моментов обыденной жизни ребенка и всей семьи во время войны. Акцентируем на ситуациях, когда кто-то из родителей воюет.

Важно, что беседуем о разном возрасте, от малышей до подростков.

Домашняя психологическая атмосфера

Ребенок всегда реагирует на эмоциональное состояние отца, мамы, других близких родственников. Спокойные родители и родственники в течение дня — спокойный ребенок днем и ночью.

Что касается подростков, то взрослым лучше не скрывать свои эмоции. Объясняйте, что с вами происходит. Часто они думают, что с родителями что-то происходит именно из-за них, они являются причиной плохого настроения. Поэтому необходимо это проговаривать, объяснять предпосылки своего психологического состояния.

Ежедневная рутина

В нынешних условиях важно не менять привычный стиль детской жизни (если находитесь в безопасном месте). Не сокращать время сна, не отказываться от традиционных ритуалов. Следует заниматься домашними делами. Поручайте сыну, дочери что-то новое в быту и хвалите за успех в новых обязанностях. Подростки, безусловно, должны помогать по дому, но пока не ставьте слишком высокие требования.

Не отменяйте общие дела, встречи, если это безопасно. Рутина должна быть такой, как и раньше. Неплохо вспомнить, чем вы занимались до войны, что любили, что у вас хорошо получалось.

Несомненно, нужны утренние объятия, поцелуи на ночь, чтение книг, прогулки на свежем воздухе, встречи с друзьями, кружки, домашние дела, игры, просмотр кино, футбол во дворе, рукоделие… Непременно устраивайте общий ужин.

Есть вариант психологических кружков, где детки делятся между собой эмоциями и переживаниями.

Волонтерство не должно вытеснять отношения с ребенком

Во время войны некоторые активно волонтерят, а кто не слишком в этом преуспевает, обычно чувствует себя виноватым(-ой). Психолог объясняет, что важнее всего заниматься тем, в чем вы наиболее полезны, при различных жизненных обстоятельствах.

— Не нужно быть спасателем, желающим всех спасти, поселить, накормить. Не стоит пытаться это сделать самым важным моментом для себя. Для этого есть люди, у которых имеется соответствующий ресурс. Если у вас его нет — не занимайтесь этим. Важно, чтобы вы делали то, чем теперь можете быть полезны для себя, своего ребенка и тех, кто рядом.

Коммуникация с папой или мамой, когда они на фронте

Если есть возможность телефонной связи, то нужно, чтобы папа или мама всегда уверенно говорили, что у них все в порядке, война — это временно, я вернусь, все будет по-другому, я тебя люблю. Маленьким — только хорошие слова и четкие указания.

— Важно, чтобы тот, кто на другой стороне связи, не критиковал ребенка за плохое поведение. Напротив, надо говорить: я в тебя верю, сейчас ты рядом с мамой, помогай ей как можешь. Если отец говорит с сыном, то следует сказать, что верите в него и в то, что он теперь временно помогает маме.

В то же время нельзя, чтобы ребенок принимал на себя роль взрослого.

Мама или папа, которые рядом с ребенком, старайтесь не говорить своей половинке, что вам тяжело самим, дети непослушные и т.д. Лучше такие моменты решать после войны.

— Важно сообща мечтать о победе. Война закончится, придет настоящая весна, все отстроим…

Как ребенок может поддержать маму или папу, которые ушли воевать

Что касается взаимодействия со стороны детей, то малыши могут нарисовать рисунок для папы, для военных, которые рядом с ним. Или с мамой либо с кем-нибудь из родных приготовить домашние вкусняшки, выпечку и передать. Подготовить отцу его любимый свитер и отправить. Создать своими руками куклу-мотанку.

Так передаются любовь и тепло, а это дает веру, что скоро родные объединятся.

Общение дома о войне

По мнению Марии, во время войны можно разговаривать с детьми обо всем, но информацию следует дозировать и фильтровать в соответствии с возрастом. Также не стоит, чтобы младшие члены семьи слышали ужасающие разговоры взрослых о войне.

— Например, ребенку до семи лет нельзя говорить о жестоких событиях, потому что детская психика не сможет справиться с этим. Отвечать на вопросы следует коротко, без подробностей. Не поднимать вопросы, о которых ребенок не спрашивает. Надо напоминать ему, кто сейчас рядом с ним, а также информацию о себе (в случае если малыш окажется сам, у него всегда при себе должны быть ФИО, номера родителей).

Не скрывайте, что идет война, происходят военные действия. В то же время дарите надежду, что вскоре все закончится.

Что касается подростков, то важно не молчать, но и не пугать, не истерить.

Если говорим о гаджетах, то не разрешайте своим чадам зависать в тревожных новостях, ведь сейчас слишком много информации, которую им опасно видеть. При этом разрешайте больше фильмов, видео не о войне, мультики и даже немного игр.

Фразы табу

Опасно произносить такие фразы: отстань, ты не видишь, что это не для детей, отойди, помолчи, зачем ты плачешь… Наоборот — не нагнетайте атмосферу, не паникуйте. Важно повторять: я рядом, я с тобой, я тебя люблю.

Позвольте детям проявлять эмоции

Наблюдаете сложное поведение? Тогда расспросите, что случилось, почему с ним/ней это произошло, какие чувства. Если малышам хочется плакать, то надо плакать. И плакать вместе. И так же совместно — смеяться.

— Родители, особенно маленьких детей, должны понимать, что малыши должны отреагировать свои эмоции разными способами. Для младших — это рисование, лепка, игра. Ребята постарше часто играют в стрельбу, битву мечами — не нужно запрещать, ведь это метод отреагирования. Девочки могут начать топать ножками, стучать какими-то предметами — не мешайте им высвобождать негатив.

Не запрещайте ребенку чувствовать. Если он сердится, тревожится, плачет, боится — это нормально. И говорите ему, что это естественные чувства. Спрашивайте, от чего страх, и говорите, что тоже боитесь. Но в то же время поинтересуйтесь, что вас сделало бы сейчас смелыми. То есть нужно стремиться к решению проблемы.

Не можете справиться с неконструктивным поведением ребенка, подростка, ситуация становится критической? Тогда необходимо обратиться к медицинскому работнику и психологу. Предварительно нужно помочь выбросить негативные эмоции наружу.

Несколько техник, которые успокоят ребенка и создадут ощущение безопасности

Вот несколько техник, которые помогут ребенку справиться со стрессом.

Объятия, общие игры, потягушки — будничные ритуалы, о которых сейчас нельзя забывать.

Дети могут проситься спать вместе, не запрещайте.

Ребенок плачет? Прижмите его, гладьте, чтобы он чувствовал ваше спокойное дыхание. Или прислонитесь со спины и спокойно дышите.

Можно сделать массаж друг другу, массаж мочек ушей, внутренних сторон ладоней.

Сын, дочь что-нибудь рассказывают вам? Обязательно проявите искренний интерес, даже если они снова повторяют одну и ту же информацию.

Если ребенок сильно напуган, то:

В первую очередь вам нужно взять себя в руки. Очень важно дать воды, умыть лицо ребенка, прижать его и проговаривать короткие фразы: посмотри на меня, посмотри в мои глаза, дыши как я, я рядом, я вижу, что тебе страшно, сейчас ты в безопасности, возьми мою руку, я сделаю все, чтобы защитить тебя, я тебя люблю.

У мальчиков, девочек во время войны чаще происходят панические атаки, поэтому важно переключать их внимание. Следовательно, есть определенная практика, когда нужно обратить внимание на следующее:

четыре вещи, которых ребенок сейчас может коснуться;

три звука, которые может услышать;

пять предметов, которые он видит;

два запаха, которые улавливает;

а также — одно приятное воспоминание.

Это упражнение может использовать и взрослый для самопомощи при нарастании паники.

В сложных случаях бывают проявления дезориентации, поэтому следует сориентировать ребенка, где он, “приземлить” его. Необходимо большое количество телесных прикосновений. То есть мы говорим, например, что наши ножки здесь, они чувствуют землю… Обращаем внимание ребенка на состояние “здесь и сейчас”.

Родителям и родственникам ребенка я бы рекомендовала дышать. Любая методика. Дышать глубоко, короткие вдохи, глубокие выдохи, по-разному. Важно найти свой темп.

Подытожим

Самое важное — постоянное создание безопасности. Старайтесь, по возможности, сохранять довоенную рутину. Кроме ежедневных приятных традиций, не забывайте и о домашних обязанностях детей. Добавляйте радости, где можно. Общайтесь. Не прекращайте, а наоборот — развивайте социальные контакты (встречи, кружки, коммуникация с ровесниками).

Всегда помните о вере в скорую победу, и главное — именно мечтать и воображать тот день, когда все закончится и начнется новый чудесный этап жизни.

А теперь есть смысл наслаждаться простыми делами. Здесь мы писали, что объятия сейчас очень кстати.