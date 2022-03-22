Батьківство
Ексклюзив

Як спілкуватися з дитиною, коли тато або мама на фронті. Десять порад від психологині Марії Гички-Сидор

Евеліна Гурницька, журналістка-фрилансерка сайту 22 Березня 2022, 19:20
Як говорити з дитиною про війну
Фото: УНІАН

Ексклюзиви
Вибух на оболоні 14.03
Вибух на Оболоні та на заводі Антонов у Києві: що відомо та чи є жертви
Путін готує теракт на ЧАЕС
Путін готує теракт на ЧАЕС: які плани окупантів та що робити в разі небезпеки
Як спілкуватися з дитиною, коли тато або мама на фронті. Десять порад від психологині Марії Гички-Сидор
До 5 тонн безкоштовної їжі щодня. Як ужгородські ресторатори створили гастрономічний батальйон Дельфін
Підтримка
Як бути корисним під час війни та чому не варто проклинати росіян? Пояснює психолог Андрій Жельветро
Дивитись більше

Більше новин
Рятувальники
Під кулями та у вогні: як рятують людей під час в Україні
Херсон - це Україна
Мітинги попри розстріли та сльозогінний газ. Як херсонці відстоюють свободу та яка ситуація в місті
Ми з вами! Меловін про координаційний центр та допомогу людям
Ми з вами! MELOVIN про координаційний центр для українців та допомогу людям
Що робити під час задимлення міста
Задимлене місто та нічим дихати? Розповідаємо, що робити в такій ситуації
Дивитись більше

Матеріали по темі

Рятувальники
Під кулями та у вогні: як рятують людей під час в Україні
Херсон - це Україна
Мітинги попри розстріли та сльозогінний газ. Як херсонці відстоюють свободу та яка ситуація в місті
Ми з вами! Меловін про координаційний центр та допомогу людям
Ми з вами! MELOVIN про координаційний центр для українців та допомогу людям
Що робити під час задимлення міста
Задимлене місто та нічим дихати? Розповідаємо, що робити в такій ситуації

Відео
0:03:35
Рятувальники

Під кулями та у вогні: як рятують людей під час в Україні
Херсон - це Україна
Мітинги попри розстріли та сльозогінний газ. Як херсонці відстоюють свободу та яка ситуація в місті
0:03:34
Українська православна церква
Ворожий шпигун? Яка доля чекає на Українську православну церкву Московського патріархату
0:02:56
Робота онлайн-магазинів в Україні під час війни
Одяг, автозапчастини, косметика: що купують українці в інтернет-магазинах під час війни
Дипломатичні перемоги України
У новий день зі свіжими перемогами. Чим тішить дипломатичний фронт сьогодні
Налаштування конфіденційності в Telegram - як захистити себе
“Бронежилет” для кібервоїна: як захистити свій обліковий запис у Telegram — поради Кіберполіції
0:08:17
Венедіктова про вивезення людей з Маріуполя
Це фашизм. Ірина Венедіктова про вивезення людей з Маріуполя та розслідування воєнних злочинів Росії
0:03:24
Як отримати компенсацію від держави за знищений будинок
Через “путінський мир” втратив житло? Ми розкажемо, що робити для відшкодування
0:03:05
Сергій Жадан
Під вибухи і в єдності! Як гурт Жадан і собаки тримає фронт у бомбосховищі Харкова
0:03:29
Одруження під час війни на передовій
Без гучного застілля та конкурсів: як українці укладають шлюби під час війни
Більше відео
Як отримати статус безробітного та матеріальну допомогу в умовах війни
Читати далі
Як отримати статус безробітного та матеріальну допомогу в умовах війни

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь