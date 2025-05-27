Для тебя Советы
Эксклюзив

“Ребенок спрашивает, почему папа стреляет. Как говорить об оружии и почему мы держим его дома?”

Отвечает
Екатерина Мудроха

Детский психолог

Виктория Мельник, журналист сайта 27 мая 2025, 08:00 2 мин.
ребенок военного
Больше советов
Смотреть больше

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь